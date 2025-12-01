Bitcoin cae 5% y el mercado cripto vuelve a modo venta

Los precios de las criptomonedas caen en la apertura del mercado del lunes, siguiendo la debilidad de los futuros de índices estadounidenses, con el US100 retrocediendo casi un 1% antes de la publicación del ISM Manufacturero a las 12:00 (GMT -3:00). Bitcoin está poniendo a prueba la zona de 85.000 USD y cae cerca del 5%. Ethereum retrocede hacia 2.800 USD, acumulando una caída cercana al 10% desde el máximo del reciente rebote.

Los datos on-chain sugieren que el mercado podría estar repitiendo el escenario observado a finales de 2021 y comienzos de 2022, cuando el mercado cripto entró en una fase bajista y tocó mínimos aproximadamente 13 meses después del sell-off inicial de noviembre de 2021. Si este patrón se repite, implicaría que una recuperación significativa del mercado cripto no llegaría hasta noviembre de 2026 .

En teoría, Bitcoin podría caer muy por debajo de los niveles on-chain en la región de 81.000 USD, llegando potencialmente hasta 55.000 USD. Si el precio perfora los 80.000 USD, este escenario deberá considerarse un riesgo serio. No obstante, si BTC recupera fuerza por encima de 90.000 USD y, especialmente, de 100.000 USD, seguiría predominando el escenario alcista de continuidad del mercado toro.

Gráficos (Bitcoin y Ethereum), intervalo D1

Bitcoin y Ethereum necesitarían subir cerca de 30% para poner a prueba la EMA de 200 días (línea roja) en ambas criptomonedas. En la práctica, esto supone que la capitalización combinada de ambos activos tendría que aumentar en unos 700.000 millones de dólares (equivalentes a varios cientos de miles de millones de dólares en flujos netos positivos hacia el mercado cripto) para que este escenario pueda materializarse.

Sin una mejora sostenida en el sentimiento de Wall Street, al mercado cripto le costará recuperar impulso, mientras que la toma de beneficios de grandes tenedores y la persistente demanda de cobertura mediante derivados (opciones y futuros) siguen dificultando este escenario.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Los flujos netos hacia los ETF de Bitcoin han sido positivos recientemente, pero su magnitud puede considerarse mínima en comparación con la demanda observada durante las dos correcciones más profundas anteriores, cuando el mercado fue mucho más agresivo comprando en las caídas. Esto también podría ser una señal de agotamiento de la demanda.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Los flujos hacia Ethereum han sido más sólidos, aunque aún no compensan el impacto de un noviembre desastroso, mes en el que se rescataron más de 1.000 millones de USD en participaciones de los ETF spot estadounidenses.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

__________

