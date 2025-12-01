Bitcoin cae a USD 85,000 en el arranque de diciembre

Los ETFs de bitcoin pierden tracción y la liquidez del mercado se debilita, aumentando sensibilidad a shocks.

Tensiones globales desde Japón y advertencias regulatorias en China impulsan el modo risk-off .

Bitcoin cae más de 5% hacia USD 85,000 , extendiendo su peor mes desde 2021.

Bitcoin retrocede más de 5% hasta la zona de USD 85,000 en el arranque de diciembre, extendiendo un período de fuerte corrección tras el desplome de casi 17% en noviembre, su peor registro mensual desde 2021. El movimiento refleja un giro claro hacia un modo risk-off, en un mercado que se vuelve más cauteloso de cara a la decisión de la Fed de la próxima semana.

El repunte de expectativas de una posible alza de tasas del Banco de Japón ha añadido tensión global, incentivando el desarme de posiciones apalancadas y exacerbando la presión sobre activos de mayor beta como las criptomonedas.

China añade presión: advertencia formal del Banco Popular golpea al sector

El sentimiento en Asia también se deterioró luego de que el Banco Popular de China emitiera una advertencia formal sobre actividades ilegales vinculadas a monedas digitales, un mensaje que provocó ventas en empresas cripto listadas en Hong Kong y alimentó la narrativa de mayor escrutinio regulatorio.

Este episodio se suma a un telón de fondo ya debilitado tras las liquidaciones forzadas que eliminaron cerca de USD 19 mil millones en posiciones apalancadas en octubre, justo después del máximo histórico por encima de USD 126,000. Con Ether y Solana cayendo cerca de 5%, el retroceso adquiere un carácter más amplio y sistémico dentro del ecosistema.

Flujos institucionales pierden fuerza mientras se ajusta la liquidez global

Fuente: CoinMarketCap.

A ello se suma un deterioro en los flujos institucionales: los ETFs de bitcoin en EE.UU. siguen registrando entradas marginales, rompiendo la dinámica de compras recurrentes que sostuvo el rally de mediados de año. Algunos gestores mencionan que el mercado enfrenta un período complejo donde:

la liquidez global se está ajustando

la volatilidad implícita repunta

se revalúan expectativas sobre la trayectoria de la Fed

aumenta la sensibilidad al “carry trade en yenes”

En este entorno, cualquier señal negativa —como la rebaja de S&P a USDT o comentarios de firmas con grandes tenencias que sugieren potenciales ventas para sostener balances— encuentra un mercado más sensible y con menor profundidad.

Análisis técnico (H1)

Bitcoin perforó la directriz alcista construida desde los mínimos de noviembre y cayó con fuerza hacia la zona de USD 85,300–85,500, coincidente con el retroceso de 61.8% de Fibonacci. La ruptura de los USD 88,000 aceleró el movimiento bajista, dejando como siguiente nivel crítico el soporte de USD 84,200, que coincide con el 78.6% de retroceso y la base del rango previo.

Si ese nivel cede, el precio podría buscar USD 80,600, último mínimo relevante. Para recomponer sesgo, el precio necesitaría recuperar USD 88,000, donde convergen medias cortas y el 50% de Fibonacci.

Fuente: xStation5.

