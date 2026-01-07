Bitcoin cae a USD 91.000 pese a fuertes flujos hacia ETFs 📉

Bitcoin retrocedió desde la zona de USD 94.000 hasta cerca de USD 91.000, enfriando el optimismo en torno a los activos digitales, que habían comenzado 2026 con una base sólida. Más allá de Bitcoin, Ethereum cae casi un 3,5% en la sesión, con pérdidas que se extienden al conjunto del mercado cripto.

MSCI anunció que el simple hecho de mantener reservas en criptomonedas no afectará, por sí solo, la inclusión de una empresa en sus índices, aunque esta decisión tuvo un impacto limitado en el sentimiento del mercado. Al mismo tiempo, el gigante de la inversión pasiva introdujo nuevos requisitos de reporte que podrían dificultar que las compañías acumulen criptoactivos sin comprometer su elegibilidad para formar parte de los índices.

Bitcoin arrancó el nuevo año con una estructura de mercado más limpia y menor apalancamiento, tras la fuerte corrección y fase de consolidación de finales de 2025. La presión por toma de ganancias se ha reducido de forma significativa, lo que ha ayudado a estabilizar los precios en niveles más bajos.

Sin embargo, el mercado sigue condicionado por la oferta acumulada en niveles superiores, donde muchos inversores aún mantienen posiciones con pérdidas. Esto continúa limitando los intentos de suba, haciendo que la recuperación de niveles clave de costo promedio sea un requisito para una tendencia alcista sostenida.

La demanda corporativa aporta una estabilización intermitente, pero sigue siendo episódica y no un motor estructural de crecimiento de largo plazo.

Los flujos hacia los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos comenzaron a recuperarse tras las salidas de finales de 2025. Al mismo tiempo, el interés abierto en futuros dejó de caer y empieza a repuntar, lo que apunta a un regreso gradual de la participación institucional.

El mercado de opciones atravesó el mayor “reset” de su historia, con más del 45% de las posiciones abiertas cerradas. Esto eliminó restricciones estructurales de cobertura y ofrece una visión más clara del apetito real por riesgo.

La volatilidad implícita probablemente haya tocado piso. La demanda de opciones a comienzos de año está empujando la volatilidad al alza, aunque aún se mantiene en niveles históricamente bajos.

El posicionamiento en opciones continúa normalizándose: las primas de puts se están comprimiendo, el interés en calls está aumentando y el nuevo capital se orienta cada vez más hacia escenarios alcistas en lugar de estrategias defensivas.

Al mismo tiempo, los creadores de mercado en opciones pasaron a estar en gamma corto en el rango de USD 95.000–104.000, lo que mecánicamente favorece movimientos de precio más acelerados en fases de fortaleza. Sin embargo, la toma agresiva de beneficios cerca de los USD 95.000 pone de manifiesto la persistente impaciencia de los compradores: las ganancias se realizan rápidamente y las pérdidas se cortan con rapidez. Incluso las mayores entradas a ETFs desde octubre de 2025 no lograron impulsar a Bitcoin de forma decisiva por encima de los USD 95.000.

Fuente: Glassnode

Desde el punto de vista técnico, Bitcoin volvió a situarse por debajo de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50), actualmente cerca de los USD 93.000, lo que pone en duda la solidez del impulso alcista de comienzos de año.

Fuente: xStation5