Bitcoin rebota sobre los US$70.000 tras la caída por la guerra en Medio Oriente

El Bitcoin volvió a situarse en el centro de los mercados globales durante la primera semana de marzo de 2026, tras experimentar uno de los episodios de volatilidad más intensos del año. La criptomoneda cayó bruscamente hasta la zona de US$63.000 luego de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, evento que provocó ventas generalizadas en activos de riesgo y liquidaciones masivas en derivados cripto.

Sin embargo, en los días posteriores el mercado mostró capacidad de absorción del shock. A medida que las bolsas globales estabilizaron sus pérdidas y algunos operadores cerraron posiciones cortas, Bitcoin recuperó terreno con rapidez, superando nuevamente el nivel psicológico de US$70.000 y alcanzando máximos recientes cercanos a US$73.000.

Este patrón refuerza una dinámica cada vez más evidente pues en eventos geopolíticos abruptos, el Bitcoin tiende a reaccionar inicialmente como un activo de riesgo, pero puede recuperar valor con mayor velocidad que otros activos una vez que el mercado descuenta que el shock no altera estructuralmente la liquidez global.

El factor dominante del sentimiento de mercado

La escalada militar en Medio Oriente ha sido el principal catalizador de la volatilidad reciente. Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán provocaron un aumento inmediato de la incertidumbre global, con temores sobre interrupciones en el comercio energético a través del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

El impacto fue transversal ya que el petróleo se disparó, las bolsas registraron fuertes caídas iniciales y las criptomonedas experimentaron ventas agresivas. Posteriormente, el mercado comenzó a estabilizarse, permitiendo un rebote parcial de los activos de riesgo.

Un elemento llamativo del episodio fue el incremento de actividad cripto en Irán, donde se registraron salidas de capital desde wallets locales. Este fenómeno sugiere que, en contextos de sanciones o inestabilidad financiera, Bitcoin puede actuar como una herramienta para transferir valor fuera del sistema financiero tradicional.

Evolución del valor de actividad del ecosistema cripto en Irán entre 2023 y 2025 asociados a eventos geopolíticos. Fuente: Chainalysis

El motor estructural del mercado

Más allá de la geopolítica, el flujo institucional sigue siendo uno de los factores estructurales más relevantes para Bitcoin en 2026. Los ETF de esta moneda virtual continúan canalizando capital hacia el activo, amplificando el impacto de las entradas y salidas de fondos sobre el precio.

Flujos netos de los ETF de Bitcoin comparados con la evolución del precio. Fuente: CoinMarketCap

El reciente rebote del Bitcoin también impulsó a empresas estrechamente vinculadas al ecosistema cripto. Acciones como Strategy (MicroStrategy) subieron más de 7%, mientras que Coinbase avanzó cerca de 6% y Robinhood registró ganancias en operaciones previas a la apertura.

Sin embargo, el mercado también enfrenta presiones desde el lado de la oferta dado que algunas compañías mineras han anunciado ventas de Bitcoin para financiar operaciones, lo que introduce episodios puntuales de presión vendedora.

El peso del entorno macro

El comportamiento del Bitcoin está cada vez más entrelazado con variables macroeconómicas globales. Las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo, la fortaleza del dólar y los episodios de aversión al riesgo continúan influyendo en la dinámica del mercado de las criptomonedas.

Este fenómeno refleja un cambio estructural porque Bitcoin ya no opera aislado del sistema financiero tradicional. La creciente participación institucional y la integración con mercados de capital hacen que el activo responda cada vez más a las condiciones de liquidez global.

Activos bajo gestión de los ETF de Bitcoin como porcentaje de la capitalización de mercado. Fuente: CoinMarketCap

Entre refugio alternativo y activo de riesgo

El episodio reciente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la naturaleza de Bitcoin. En momentos iniciales de crisis, el activo suele comportarse como una inversión de alto riesgo, cayendo junto con acciones y otros instrumentos volátiles. Sin embargo, en entornos de sanciones financieras, controles de capital o crisis monetarias, Bitcoin puede funcionar como una vía alternativa de transferencia de valor.

Esta dualidad refleja la etapa de transición que atraviesa el ecosistema cripto y, propiamente, el Bitcoin, que se sitúa hoy en un punto intermedio entre activo especulativo, infraestructura financiera digital y posible reserva alternativa de valor.

Si la tensión geopolítica se estabiliza y los flujos institucionales continúan, el mercado podría intentar consolidarse nuevamente por encima de los US$70.000. No obstante, mientras persista la incertidumbre global y el entorno macro restrictivo, la volatilidad seguirá siendo una característica dominante del mercado cripto en el corto plazo.

Fuente: xStation