Bitcoin cerca de 71.000 dólares en medio de tensión global y volatilidad

Bitcoin se mueve en torno a los 70.000 dólares este 20 de marzo de 2026, en una sesión marcada por el vencimiento masivo de derivados,las cuádruple hora bruja, y por un entorno macroeconómico que continúa deteriorándose. El activo digital llega a esta jornada tras una semana de alta volatilidad, en la que pasó de acercarse a los 75.000 dólares a retroceder con rapidez, reflejando un mercado cada vez más condicionado por factores externos como la política monetaria y la energía.

Este tipo de movimientos no puede entenderse de forma aislada ya que Bitcoin está reaccionando a un ajuste simultáneo en varias capas del mercado global en donde la liquidez es más restringida, la inflación es persistente y existe una creciente incertidumbre geopolítica que ha elevado el nivel de riesgo sistémico.

Mercados ajustan posiciones ante el vencimiento simultáneo de derivados

El vencimiento trimestral de derivados de este viernes, conocido como cuádruple hora bruja en Europa y triple hora bruja en EE.UU., introduce un componente técnico que amplifica la volatilidad existente. Este evento ocurre cuatro veces al año, el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, e implica el vencimiento simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones, obligando a grandes participantes a cerrar, renovar o reajustar posiciones en un corto periodo de tiempo. Aunque Bitcoin no forma parte directa de este sistema de derivados tradicionales, la interconexión con los mercados financieros ha aumentado considerablemente, y la concentración de vencimientos puede generar distorsiones temporales en los precios a medida que los participantes ajustan coberturas y exposición al riesgo.

Petróleo, inflación y tasas

Más allá del evento técnico, el mercado sigue dominado por una narrativa mucho más estructural. El conflicto en Medio Oriente continúa presionando al alza los precios del petróleo, que han subido más de un 50% desde el inicio de las tensiones, generando un impacto directo en las expectativas de inflación global.

Este repunte energético ha alterado significativamente el escenario para los bancos centrales. Lo que hace apenas semanas era un debate sobre recortes de tasas, hoy se ha transformado en una discusión sobre cuánto tiempo deberán mantenerse elevadas, e incluso si existe margen para nuevas subidas, en un contexto donde la inflación vuelve a tomar protagonismo. En este entorno, Bitcoin ha pasado a comportarse como un activo altamente sensible a la liquidez global. Cada avance del petróleo se traduce en expectativas de inflación más altas, lo que endurece las condiciones financieras y reduce el apetito por activos de riesgo, generando presión sobre el precio de la criptomoneda.

De la resiliencia al ajuste del mercado

Lo que hace particularmente relevante el movimiento actual es la rapidez con la que cambió el tono del mercado. A comienzos de la semana, Bitcoin había logrado sostener niveles elevados, en parte apoyado por una reactivación del flujo institucional que venía gestándose desde inicios de marzo. Datos de mercado muestran que los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron entradas cercanas a los 500–700 millones de dólares en semanas recientes, acumulando además compras equivalentes a más de 18.000 BTC tras varios meses de salidas continuas.

Ese cambio en los flujos había contribuido a estabilizar el precio incluso en medio del aumento de la tensión geopolítica, reforzando la percepción de que el activo podía sostenerse en un entorno adverso. Sin embargo, esa narrativa se debilitó rápidamente tras la reunión de la Reserva Federal y el repunte del petróleo, factores que reintrodujeron la liquidez global.

El retroceso bajo los 70.000 dólares no responde únicamente a ventas puntuales, sino a un reajuste más amplio en las expectativas. A medida que el mercado comienza a descontar un escenario de tasas de interés más altas por más tiempo, el soporte que había entregado el flujo institucional reciente pierde peso relativo frente a un entorno macro más restrictivo.

En este contexto, el comportamiento del activo vuelve a ser interpretado por algunos participantes como un indicador adelantado de tensiones macroeconómicas. A diferencia de otros mercados que reaccionan de forma más gradual, Bitcoin tiende a ajustar con mayor rapidez ante cambios en liquidez y condiciones financieras. Este patrón ya se ha observado en ciclos anteriores, aunque con una diferencia relevante pues la creciente participación institucional, a través de ETF, tesorerías corporativas y derivados, ha hecho que el activo responda casi en tiempo real a variables como tasas reales, inflación esperada y dinámica energética.

Análisis técnico de Bitcoin

Bitcoin (M15)

​​​​​​Fuente: xStation

En BTC M15 se observa una estructura que venía siendo alcista con máximos crecientes, pero que acaba de sufrir un quiebre claro de corto plazo tras el rechazo en la zona de 71,100–71,200. El movimiento bajista reciente es impulsivo, rompiendo la media y saliendo de la compresión, lo que indica entrada de oferta y posible cambio de carácter en microestructura. El precio además pierde la zona media (~70,500), y el RSI cae hacia niveles bajos (~33), mostrando momentum bajista activo sin estar aún en extremo, mientras las bandas de Bollinger se abren a la baja.

En este contexto, la continuación correctiva hacia 69,800–69,000, donde se encuentra la siguiente zona de soporte relevante, mientras el precio se mantenga por debajo de 70,500–70,800. Cualquier rebote hacia esa zona probablemente actúe como pullback para continuación bajista. Solo una recuperación rápida por encima de 70,800 invalidaría este escenario y devolvería al precio al rango previo. Aquí el sesgo inmediato es bajista y el movimiento actual parece más un desplazamiento con intención que una simple corrección menor.