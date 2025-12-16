Bitcoin en rebote técnico tras tocar la zona de 85.000

El análisis técnico señala un rebote correctivo , con niveles clave en 86.400 al alza y 85.300 a la baja.

Strategy Inc. vuelve a comprar casi USD 1.000 millones en BTC, mientras los ETFs muestran salidas significativas , debilitando el soporte del mercado.

El bitcoin rebota cerca de 1% , pero dentro de un tramo de debilidad dominado por presión vendedora orgánica y flujos institucionales negativos.

El bitcoin avanza cerca de 1% en la sesión, recuperando parte del terreno perdido después de haber puesto a prueba —por momentos con fuerza— la zona de 85.000, donde volvió a aparecer demanda táctica. La estabilización ocurre tras una semana marcada por una caída progresiva, volúmenes débiles y un deterioro en el apetito por riesgo global que no logró ser compensado por el recorte de tasas de la Fed.

Lo relevante en esta fase es que el retroceso no estuvo impulsado por liquidaciones forzadas masivas, sino por una presión vendedora más orgánica y persistente, ligada a tenedores que habían comprado cerca del máximo histórico y que siguen aprovechando cualquier rebote para reducir exposición.

Strategy Inc. vuelve a dominar la actividad corporativa

El flujo corporativo vuelve a ser protagonista. Strategy Inc., la compañía dirigida por Michael Saylor, compró casi USD 1.000 millones en bitcoin por segunda semana consecutiva, consolidando su rol como mayor comprador institucional directo del mercado.

La empresa financió las adquisiciones vía colocaciones de acciones comunes y preferentes, un mecanismo que genera debate:

refuerza la narrativa de un balance cada vez más concentrado en BTC,

pero diluye accionistas y expone al mercado al riesgo de que la demanda corporativa dependa de ventanas de financiamiento favorables.

Pese a ello, Strategy logró permanecer en el Nasdaq 100 tras la revisión anual, eliminando un riesgo inmediato de ventas forzadas.

Desacople frente a las acciones y pérdida de narrativa de “beta alta”

Por el lado macro, el comportamiento reciente del bitcoin confirma su desacople temporal frente a las acciones estadounidenses. Mientras el S&P 500 acumula un año muy positivo, el bitcoin exhibe un retroceso cercano a 30% desde los máximos de octubre y un desempeño negativo en 2025.

La narrativa de “activo de beta alta” respecto a la renta variable se ha debilitado: la liquidez dentro del ecosistema cripto es más frágil, las entradas a ETFs se han moderado y la expectativa de tasas globales más bajas no se ha traducido en un renovado apetito por posiciones especulativas.

Esto coincide con un desplazamiento de flujos hacia metales preciosos, que este año han capturado gran parte del momentum que normalmente beneficia a BTC.

ETFs muestran salidas y la liquidez se deteriora

El flujo de salida de capitales en el mercado cripto. Fuente: CoinMarketCap.

Los flujos de ETFs muestran salidas netas significativas tanto en BTC como en ETH durante el último mes, evidenciando una retirada constante de capital institucional. Los máximos de reembolsos coinciden directamente con momentos de presión bajista, lo que confirma que parte del ajuste reciente está siendo amplificado por ventas en vehículos regulados. La falta de entradas positivas sostenidas sugiere que el comprador marginal aún no reaparece, dejando al mercado expuesto a episodios de baja liquidez.

Sentimiento en miedo profundo: señal, pero no catalizador

El índice del miedo en el mercado cripto. Fuente: CoinMarketCap.

En el índice de Fear & Greed, el sentimiento cae hacia niveles de miedo profundo cerca de 22 puntos, reflejando un deterioro acelerado en la confianza incluso con movimientos laterales en el precio. A diferencia de ciclos anteriores, no se observa una mejora del ánimo pese a la estabilización relativa del mercado, lo que indica fatiga y ausencia de convicción compradora. Históricamente estos niveles han precedido rebotes tácticos, pero se requiere un catalizador claro para revertir la dinámica actual.

Elementos estructurales que aún sostienen el mercado

El mercado, sin embargo, mantiene elementos estructurales que siguen actuando como soporte. El shock de oferta es limitado —la mayor parte del circulante líquido está en manos de inversores de largo plazo— y la actividad corporativa liderada por Strategy refuerza la percepción de que existe un piso de demanda a niveles intermedios.

La debilidad reciente ha sido, sobre todo, un fenómeno de microestructura: bajos volúmenes, poca profundidad y mayor sensibilidad a ventas puntuales, en un contexto en que los traders prefieren posiciones defensivas mientras esperan señales más claras de la Fed y datos de actividad en EE.UU.

Análisis técnico

El gráfico de 30 minutos muestra que el bitcoin rechazó nuevamente la zona de 85.000–85.500, donde se formó un patrón de giro de corto plazo tras romper la secuencia bajista intradía. El precio recuperó el nivel de 87.100, equivalente al retroceso de Fibonacci 100% de la caída previa, y se acerca al promedio móvil de 50 períodos.

Mientras se mantenga sobre 86.400, el sesgo inmediato apunta a una extensión hacia 88.100–88.200 (61.8% de Fibonacci). Una pérdida clara de 85.300 reabriría el camino hacia los objetivos de proyección de caída en 84.300 y 83.500, donde aparece una confluencia de soportes relevantes.

En el muy corto plazo, la estructura sigue siendo de rebote correctivo dentro de un tramo de debilidad amplia, y la sostenibilidad dependerá del volumen que acompañe las próximas velas.

Fuente: xStation5.

