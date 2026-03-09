Bitcoin continúa mostrando una elevada volatilidad mientras los mercados financieros internacionales siguen reaccionando a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya se ha convertido en uno de los principales catalizadores de riesgo para los activos globales.

Al 9 de marzo de 2026, la criptomoneda más grande del mundo cotiza cerca de 69.000 dólares, consolidando tras varias jornadas de fuertes movimientos provocados por titulares geopolíticos, el aumento de los precios del petróleo y la incertidumbre macroeconómica que se ha extendido por los mercados globales.

Aunque Bitcoin ha retrocedido desde los máximos cercanos a 73.000 dólares registrados la semana pasada, el activo sigue mostrando una resiliencia relativa frente a un entorno marcado por fuertes caídas en bolsas internacionales y tensiones energéticas crecientes.

El conflicto en Medio Oriente sacude los mercados globales

La escalada militar en Medio Oriente ha provocado una reacción inmediata en los mercados financieros globales. Los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán han generado temores sobre la seguridad energética mundial, especialmente por las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo.

Mapa de ataques registrados en Oriente Medio entre finales de febrero y marzo de 2026, diferenciando los lanzados por Irán y sus aliados de los realizados por Estados Unidos e Israel. Fuente: Institute for the Study of War / The Guardian.

Este lunes, el petróleo superó los US$100 por barril por primera vez desde 2022, impulsado por el riesgo de interrupciones en el suministro tras ataques a instalaciones energéticas iraníes y restricciones parciales al tráfico marítimo en el Golfo Pérsico. La reacción del mercado fue inmediata ya que el Dow Jones llegó a caer más de 800 puntos, mientras el VIX superó el nivel de 30, reflejando un fuerte aumento en la volatilidad y en la demanda de coberturas por parte de los inversores.

Además, la situación política en Irán se ha vuelto aún más incierta tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, en medio de los ataques y el aumento del número de víctimas en la región. Este contexto ha incrementado la percepción de riesgo en los mercados internacionales, afectando tanto a activos tradicionales como a las criptomonedas.

De caída inicial a estabilización

La reacción inicial del mercado cripto ante el conflicto fue claramente negativa. Tras los primeros ataques, Bitcoin cayó rápidamente hasta la zona de US$63.000, registrando pérdidas cercanas al 6% en cuestión de horas.

Este movimiento generó más de US$500 millones en liquidaciones en el mercado de derivados, reflejando un clásico episodio de aversión al riesgo, en el que los inversores reducen exposición a activos volátiles y buscan refugio en instrumentos tradicionales como el dólar o el oro.

Sin embargo, la corrección fue relativamente breve y en los días posteriores, Bitcoin logró recuperar terreno y volver a superar la barrera de US$70.000, alcanzando incluso los US$73.000, su nivel más alto en aproximadamente un mes.

Uno de los factores que ha sostenido el precio de Bitcoin en medio de la volatilidad global ha sido la actividad institucional. La empresa Strategy, uno de los mayores inversores corporativos en Bitcoin, anunció recientemente la compra de casi 18.000 BTC por valor de 1.300 millones de dólares, elevando su exposición total a más de 738.000 bitcoins.

Este tipo de compras institucionales ha contribuido a reforzar la narrativa de largo plazo en torno a Bitcoin, incluso en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica.

Además, los flujos hacia ETF de Bitcoin también han mostrado resiliencia, con más de 1.100 millones de dólares invertidos en marzo, reflejando un renovado interés de los inversores institucionales en el activo digital.

El petróleo emerge como el principal riesgo para Bitcoin

Más allá del conflicto militar en sí, el factor macro más relevante para el mercado cripto podría ser el impacto económico del aumento del petróleo.

Un aumento sostenido en los precios de la energía tiende a generar presiones inflacionarias globales, lo que podría obligar a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal, a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo.

Este escenario suele ser negativo para activos de riesgo como las criptomonedas, ya que reduce la liquidez global disponible para inversiones especulativas y aumenta el atractivo relativo de activos de renta fija.

Evolución del precio del crudo Brent en dólares por barril entre 2021 y 2026. Fuente: LSEG / The Guardian.

Análisis técnico

BTC (M30)

Fuente: xStation

El Bitcoin en gráfico de 30 minutos mantiene un sesgo alcista. El precio logró recuperarse con fuerza y ahora se mantiene sobre la EMA 20 (naranja), mientras que la EMA 50 (azul) y la EMA 100 (gris) quedan más abajo actuando como soporte. Esta estructura sugiere que los compradores siguen teniendo el control mientras el precio se mantenga por encima de esas medias.

El RSI se ubica en una zona media-alta, lo que indica impulso positivo sin sobrecompra. A la vez, el ADX cerca de 25-30 muestra que la tendencia tiene fuerza moderada. Si Bitcoin se sostiene sobre 68.300–68.400, podría intentar nuevamente la zona de 69.000. Perder ese nivel abriría espacio para una corrección hacia las medias móviles.