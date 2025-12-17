Bitcoin entra en “fatiga” pese a catalizadores favorables

Bitcoin transita un tramo de desgaste después del máximo cercano a 126.000 visto a inicios de octubre, y el mercado empieza a interpretar el movimiento más como una corrección por tiempo que como un colapso por evento. Con el precio rondando 87.100, el balance anual se mantiene cerca de -7%, un resultado llamativo porque esta vez no viene acompañado de un gran escándalo o quiebras sistémicas, sino de una pérdida de tracción típica de ciclos donde el optimismo “se gasta” antes de que aparezca un nuevo impulso de demanda.

En esa lectura, el movimiento actual no describe una ruptura estructural, sino una fase donde el mercado requiere reacomodar posicionamientos y expectativas. El resultado es un modo más defensivo, con menor convicción direccional y más sensibilidad a la microestructura del mercado cripto.

Catalizadores favorables que no se traducen en fortalecimiento

El telón de fondo ha sido, en teoría, constructivo: mayor adopción institucional, un marco regulatorio más claro y un clima político en EE. UU. más amigable para la industria. Aun así, el mercado se ha quedado sin follow-through: los volúmenes han bajado, los inversores han reducido exposición vía salidas de ETF spot, y en derivados se percibe menos apetito por pagar prima por un rebote rápido.

El episodio de fragilidad por apalancamiento y su “resaca”

El punto de inflexión de corto plazo fue el episodio de fragilidad por apalancamiento: el 10 de octubre se liquidaron alrededor de 19.000 millones en posiciones, dejando una resaca que todavía pesa en el posicionamiento y en la confianza táctica. Esta dinámica suele dejar huella porque obliga a recomponer exposición, reduce la disposición a perseguir precios al alza y eleva el umbral de confirmación que el mercado exige antes de volver a asumir riesgo direccional.

El “desacople” con acciones: microestructura cripto dominando al beta macro

En paralelo, la narrativa de “desacople” se ha vuelto más visible: mientras el S&P500 marca máximos y acumula fuertes avances en el año, Bitcoin no ha acompañado el rally de acciones como en otros tramos del ciclo. Ese desacople sugiere que el precio hoy está más dominado por microestructura cripto (salidas/entradas a ETF, rotación de ballenas, limpieza de leverage y profundidad de mercado) que por el beta macro habitual.

La presión vendedora atribuida a “old whales” y el deterioro de la profundidad del mercado han actuado como freno, incluso cuando compradores estructurales —incluidas tesorerías corporativas— han intentado amortiguar el retroceso. El mensaje implícito es que el mercado no carece de demanda, pero sí de un catalizador con potencia suficiente para reestablecer tendencia con continuidad.

Flujos institucionales mixtos: salidas de ETF, pero absorción de oferta

Diagrama de flujo neto de ETF. Fuente: CoinMarketCap.

Dicho eso, el flujo institucional no es unívoco: conviven salidas de ETF con señales de absorción de oferta. En los últimos días se ha observado que compras institucionales han superado la emisión diaria de mineros (aprox. 13% por encima), según Binance, lo que tiende a reducir oferta neta y suele asociarse a fases de estabilización.

Sin embargo, esa mejora aún compite con el “overhang” de la corrección reciente y con el hecho de que parte del mercado tradicional sigue recortando riesgo, por lo que el escenario más consistente sigue siendo de equilibrio tenso: soporte por acumulación selectiva, pero sin el combustible suficiente para retomar tendencia con convicción.

Niveles técnicos y lectura de indicadores: rango y consolidación

En el gráfico M30, BTCUSD está en zona de pivote alrededor de 87.060–87.100, prácticamente sobre la SMA50 (~87.073), mientras la SMA200 (~88.192) permanece por encima y actúa como techo dinámico, reflejando que el rebote aún no recupera control direccional.

El precio viene de rebotar desde el bloque de demanda marcado en torno a 86.118, con soportes escalonados adicionales en 85.159 y 84.361 si reaparece presión vendedora. Al alza, las resistencias inmediatas se ubican en 87.867 y luego 89.813; superar esas zonas con continuidad sería la señal más clara de que el rebote deja de ser táctico.

Osciladores: sesgo leve, pero sin fuerza de tendencia

Los osciladores acompañan la lectura de rango: RSI ~55,9 sugiere sesgo levemente positivo sin sobrecompra, y ADX ~16 apunta a baja fuerza de tendencia, consistente con consolidación y movimientos por tramos dentro de niveles. En este contexto, el mercado suele premiar la paciencia: validaciones por ruptura y continuidad pesan más que impulsos aislados.

Fuente: xStation5.

