Fitch rebaja la calificación de Colombia a BB y alerta por déficits fiscales persistentes

Analistas prevén volatilidad acotada: S&P ya calificaba en BB , y el mercado tenía internalizada la decisión.

La agencia duda de que un cambio de liderazgo tras las elecciones mejore el deterioro fiscal y advierte falta de un ancla fiscal creíble y rigidez del gasto.

Fitch bajó la calificación soberana de Colombia de BB+ a BB con perspectiva estable , citando déficits presupuestarios grandes y una mayor carga de deuda.

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia un nivel más adentro del territorio basura, citando déficits presupuestarios persistentemente grandes que se sumarán a la carga de deuda del país. Fitch clasificó al emisor soberano de Colombia en su nivel BB, por debajo de BB+, pero con una perspectiva estable, y puso en duda si un cambio de liderazgo mejorará el deterioro de las perspectivas fiscales del país.

La última rebaja no es sorprendente, ya que los analistas citan los altos niveles de deuda del país y la falta de un ancla fiscal creíble, y esperan que la trayectoria de la deuda del país se aleje aún más de los niveles de países con calificaciones similares.

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Colombia un nivel más hacia territorio basura, citando déficits presupuestarios persistentemente grandes que se sumarán a la carga de deuda del país.

Qué decidió Fitch y qué significa la calificación BB

La importante calificadora de riesgo crediticio clasificó al emisor soberano colombiano en su nivel BB, inferior a BB+, pero con perspectiva estable. En un comunicado, expresó dudas sobre si un cambio de liderazgo tras las elecciones presidenciales del próximo año mejorará el deterioro de las perspectivas fiscales del país.

En términos prácticos, moverse más dentro del grado especulativo (o “categoría basura”) tiende a elevar la sensibilidad del país a shocks de financiamiento, a la percepción de riesgo y a la discusión política sobre ajustes fiscales, especialmente cuando el foco está en la sostenibilidad de la deuda y el tamaño del déficit.

Las razones de Fitch: falta de ancla fiscal, rigidez del gasto y política

En su evaluación, Fitch dejó explícito el núcleo del problema fiscal y político:

“Fitch espera que la falta de un ancla fiscal creíble, la mayor rigidez del gasto fiscal y las posibles restricciones políticas en la implementación de medidas de recaudación de ingresos desafiarán las perspectivas de consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado”, según el comunicado.

La lectura de la agencia sugiere que, más allá de quién gobierne tras el ciclo electoral, la combinación entre gasto rígido, límites políticos para subir ingresos y ausencia de una guía fiscal confiable podría seguir presionando las cuentas públicas.

Proyecciones de déficit y gasto: los números que cita la agencia

Fitch estima que el gasto primario aumentará un 13% a finales de 2025 y llevará el déficit primario al 2,9% del PIB. Este punto es clave porque el déficit primario (antes del pago de intereses) suele ser una referencia central para evaluar si la dinámica de deuda puede estabilizarse o no con el tiempo.

Contexto: pérdida del grado de inversión y cambios en la regla fiscal

Colombia perdió su calificación de grado de inversión en 2021 tras las rebajas de Fitch y S&P. Desde entonces, los niveles de deuda se han mantenido elevados y se suspendió una regla fiscal que restringía el gasto público. En marzo pasado, Fitch rebajó la perspectiva de la calificación del país sudamericano a negativa.

Ese telón de fondo ayuda a explicar por qué el mercado y los analistas ven la rebaja como un paso consistente con una tendencia: un escenario donde la consolidación fiscal luce cuesta arriba y la trayectoria de deuda se mantiene bajo escrutinio.

Reacción esperada del mercado: por qué “no sorprende”

La última rebaja no sorprende, argumenta Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina de XP Investments. "El déficit primario de este año será mucho mayor y el del próximo será aún mayor", afirmó. "La trayectoria de la deuda del país se alejará aún más de los niveles de países con calificaciones similares. Sin recortes de gasto ni compromisos creíbles, todo seguiría deteriorándose".

Bajo esta óptica, la rebaja se entiende como la formalización de un diagnóstico: si no hay señales claras de ajuste o de credibilidad fiscal, el deterioro continúa y la comparación con pares calificados se vuelve más desfavorable.

Presión presupuestaria: el Congreso y la búsqueda de ingresos

El gobierno enfrenta restricciones presupuestarias más profundas después de que el Congreso rechazara un proyecto de ley fiscal que buscaba recaudar 16 billones de pesos (4.200 millones de dólares) en ingresos para el próximo año.

Este punto agrava el desafío: si el plan para recaudar ingresos no avanza, el margen para reducir déficits se estrecha y la discusión se desplaza hacia recortes de gasto, nuevas iniciativas tributarias o financiamiento más caro.

Actualización del Gobierno: déficit fiscal y deuda/PIB según Hacienda

El gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, actualizó algunas de sus estimaciones macroeconómicas el martes, incluyendo las del déficit fiscal, que ahora se sitúa en el 6,2% del PIB. La nueva estimación es 0,9 puntos porcentuales inferior a la prevista por el gobierno a principios de este año. Se prevé que la ratio deuda/PIB disminuya este año al 57,3%, o 4,1 puntos porcentuales menos que la estimación inicial del gobierno, según el Ministerio de Hacienda.

En el debate de calificación, estas cifras son relevantes porque muestran el contraste entre la foto oficial (mejoras respecto a estimaciones previas) y la preocupación de la calificadora por el mediano plazo, la rigidez del gasto y la dificultad política para sostener una senda de ajuste creíble.

Estrategia de deuda: recompras y operación en francos suizos

Con el objetivo de reducir los niveles de deuda y los costos de financiamiento, el gobierno de Petro implementó a principios de este año una controvertida estrategia de deuda que incluyó recompras agresivas y una compleja operación de swap de rendimiento total (TIR) en francos suizos. La estrategia dio algunos resultados, como lo demuestra la mejora de la ratio deuda/PIB.

Este tipo de medidas puede aliviar presiones de corto plazo, pero no reemplaza —a ojos de una calificadora— la necesidad de una trayectoria fiscal sostenible apoyada en reglas, credibilidad y capacidad política para ejecutar cambios.

Qué mirar hacia adelante: consolidación fiscal y elecciones

Con la rebaja a BB y perspectiva estable, el foco se traslada a cómo evolucionan el déficit, la capacidad de generar ingresos, el control del gasto y la discusión política en torno a la consolidación fiscal tras las elecciones de 2026. En este escenario, cada nueva señal sobre presupuesto, deuda y gobernabilidad puede influir en el apetito por riesgo país, el costo de financiamiento y, en general, la lectura del mercado sobre la sostenibilidad fiscal.