Bitcoin llega a Navidad sin impulso y se mantiene anclado en US$87.000

Técnicamente, el sesgo es de consolidación : el soporte aguanta, pero el precio no logra recuperar resistencias clave bajo US$90.000 .

El flujo institucional sigue débil: los ETF spot han perdido tracción en el cuarto trimestre y la liquidez festiva amplifica cualquier salida.

Bitcoin llega a la víspera de Navidad con tono apagado y sin acompañar el impulso estacional de la renta variable, manteniéndose cerca de US$87.000 .

Bitcoin llega a la víspera de Navidad con un tono apagado. En la jornada de hoy cae levemente ( -0,1%) y vuelve a quedar anclado en la zona de US$87.000, sin sumarse al clásico impulso estacional que sí se observa en parte de la renta variable.

La lectura de fondo es clara: el mercado todavía está digeriendo el golpe de octubre. Desde aquellos máximos, el precio arrastra una corrección profunda, lo que se traduce en menor apetito especulativo, volúmenes reducidos y poca convicción para pagar un quiebre sostenido por encima de los US$90.000. El resultado es un mercado que no entra en pánico, pero tampoco encuentra razones para acelerar.

Contraste macro: risk-on en acciones, cautela en cripto

En el plano macro, el contraste es elocuente. Mientras Wall Street muestra un sesgo más optimista hacia el cierre de año, el flujo defensivo se ha canalizado principalmente hacia refugios tradicionales, como los metales preciosos, en un contexto marcado por ruido geopolítico y señales mixtas sobre la trayectoria de tasas.

El mercado sigue apostando a recortes de tasas en 2026, pero con una Reserva Federal dividida, lo que mantiene la incertidumbre elevada. En cripto, ese entorno no se ha traducido en mayor apetito: Bitcoin sigue operando como un activo sensible al sentimiento global, pero sin capturar el beneficio del risk-on que sí aparece en otros segmentos del mercado financiero.

ETFs spot y liquidez festiva: un viento en contra

El termómetro institucional ha sido menos favorable. Los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. han perdido tracción durante el cuarto trimestre, y en un entorno de liquidez festiva más delgada, cualquier salida neta tiene un impacto mayor en el precio.

El problema no es solo la salida en sí, sino la ausencia de un comprador marginal claro que esté dispuesto a absorber oferta y forzar una ruptura del rango. Sin ese flujo, el mercado queda vulnerable a movimientos laterales prolongados, donde los rebotes se agotan rápidamente y las caídas encuentran soporte, pero sin continuidad.

Derivados y vencimientos: todos esperan el evento

Otro factor que contribuye a la parálisis es el frente de derivados. Con un vencimiento grande de opciones concentrando el interés de fin de año, muchos participantes prefieren esperar el evento antes de asumir riesgo direccional.

Este comportamiento suele comprimir el spot, ya que las coberturas y ajustes de gamma tienden a mantener el precio cerca de niveles de equilibrio. El resultado es una especie de empate técnico: no hay capitulación, pero tampoco catalizadores inmediatos que devuelvan el impulso, especialmente mientras BTC no recupere referencias de largo plazo que quedaron lejos tras la corrección.

Análisis técnico BTC (M30)

Desde el punto de vista técnico en gráfico M30, el precio se estabiliza cerca de US$87.162, intentando rebotar desde una base de corto plazo, pero todavía por debajo de la zona de oferta que dejó la caída reciente.

Resistencias: ~ US$88.197 y luego ~ US$90.259 . Un cierre sostenido sobre 88,2k reabriría el camino hacia 90,3k y, más arriba, ~ US$92.402 .

Soportes: el nivel inmediato está en ~ US$86.506 ; perderlo reabre el camino hacia ~ US$84.287 y ~ US$82.580 .

Medias móviles: la SMA50 (~87,2k) empieza a dar apoyo, pero la SMA200 (~88,1k) sigue actuando como techo dinámico .

Momentum: RSI ~54, consistente con un sesgo neutral y un mercado de rango, más que de tendencia.

Fuente: xStation5.

Un cierre de año en modo espera

Bitcoin llega a Navidad en modo espera. El piso del rango se sostiene, lo que descarta escenarios de estrés inmediato, pero la falta de flujos, la cautela institucional y la concentración en derivados limitan cualquier intento de ruptura alcista.

Mientras el precio no logre recuperar y sostener niveles por encima de US$90.000, la narrativa dominante seguirá siendo la misma: consolidación prolongada, rebotes tácticos y un mercado que necesita un catalizador claro —macro, regulatorio o de flujos— para salir de la inercia actual.

