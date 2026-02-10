Bitcoin lucha por recuperar los US$ 70.000 tras el desplome de confianza de inicios de febrero

La primera semana de febrero expuso la fragilidad del rebote: -13% el 5 de febrero , mínimo de 60,033 el 6 de febrero y retorno hacia 70,000 el 8 de febrero , dentro de una corrección de más de 50% desde el máximo histórico.

Bitcoin cae cerca de -1.1% en la jornada y acumula en 2026 una pérdida de -20.6% , con un mercado aún muy sensible a riesgo y liquidez .

Bitcoin extiende el tono defensivo y cae cerca de -1.1% en la jornada, acumulando en 2026 una pérdida de -20.6%. El retroceso ocurre en un mercado que sigue sensible al apetito por riesgo y a la liquidez disponible, con oscilaciones amplias que han debilitado la percepción de Bitcoin como activo refugio en episodios de tensión.

La dinámica reciente no se explica solo por precio, sino por el costo que impone la volatilidad. Cuando los rangos intradía crecen, el mercado tiende a exigir más prima por riesgo, y eso afecta tanto el posicionamiento direccional como la disposición a sostener exposición en correcciones.

Febrero expone el costo de la volatilidad

El ajuste se intensificó en la primera semana del mes. El 5 de febrero de 2026 Bitcoin registró una baja diaria de 13%, la mayor desde noviembre de 2022, y el 6 de febrero llegó a tocar 60,033, su nivel más bajo desde octubre de 2024. Desde ahí rebotó con fuerza y volvió a operar cerca de 70,000 el 8 de febrero, aunque con el mercado aún nervioso y con oscilaciones intradía que dificultan la construcción de momentum sostenido.

En perspectiva, el movimiento sigue siendo consistente con una corrección profunda desde el máximo histórico de 126,251 alcanzado en octubre de 2025, lo que implica una caída de más de 50% en el peor punto de la semana. Este detalle es clave porque en mercados donde el drawdown supera ese umbral, la psicología de participantes cambia, porque sube la prioridad de gestión de riesgo, aparecen ventas forzadas y se eleva la sensibilidad ante titulares.

Flujos y liquidez

El comportamiento reciente también reabrió el foco en la demanda institucional y en la profundidad de mercado. Los ETFs de Bitcoin en EE.UU. acumularon tres meses consecutivos de salidas netas, la racha más larga desde su lanzamiento a inicios de 2024, lo que reduce un soporte que había sido relevante en 2024 y 2025. Aun así, el 6 de febrero se registraron entradas por 221 millones de dólares, una señal de compra táctica tras el desplome.

Tras la dislocación de octubre de 2025, varios participantes reportan menor profundidad de mercado, lo que amplifica los movimientos cuando aparecen ventas forzadas o coberturas rápidas. En la práctica, un mercado con menor profundidad puede moverse más por la mecánica de ejecución que por un cambio proporcional en fundamentos, pequeñas oleadas de órdenes generan desplazamientos mayores en precio.

Derivados siguen defensivos

En derivados, la señal continúa siendo cautelosa. Las tasas de financiamiento de perpetuos (contratos de futuros sin vencimiento) se han mantenido bajo cero, patrón asociado a posicionamiento defensivo o a demanda por compensación para sostener largos. Además, el interés abierto en perpetuos no ha recuperado el terreno perdido desde octubre y se menciona un descenso de alrededor de 50% frente a su máximo, consistente con menor convicción en la recuperación.

En opciones, la volatilidad implícita retrocedió desde niveles elevados tras el shock, con referencias de un descenso desde aproximadamente 83% el jueves de la caída hacia cerca de 60% después, aunque el sesgo se mantuvo defensivo por la demanda de protección a la baja. En paralelo, el Bitcoin Volmex Implied Volatility Index llegó a superar 97% el 6 de febrero, su mayor salto intradía desde el episodio de FTX en 2022, dejando claro que el mercado sigue propenso a cambios bruscos.

Narrativa macro y política

El retroceso también ocurre en un entorno de mayor sensibilidad a noticias geopolíticas y comerciales, con episodios que favorecen activos refugio tradicionales como el oro y enfrían el interés por riesgo.

El gobernador de la Fed Christopher Waller señaló que parte del entusiasmo cripto asociado a la actual administración podría estar perdiendo fuerza, además de reconocer que la volatilidad reciente puede responder a ajustes de riesgo de firmas más grandes. Ese comentario es relevante porque refuerza una lectura adicional de que a medida que crece la presencia institucional mediante ETFs, mesas y fondos, la criptomoneda queda más conectada con el ciclo de apetito por riesgo y con la gestión de exposición, lo que puede elevar la frecuencia de episodios de venta por reducción de apalancamiento.

Análisis técnico de Bitcoin

En el gráfico M30, Bitcoin opera cerca de 69,437 y encara una zona de congestión bajo una directriz bajista de corto plazo, con el precio muy próximo a la SMA50 y por encima de la SMA200, lo que sugiere rebote aún incompleto dentro de una estructura que no termina de girar a alcista.

El RSI muestra impulso moderado sin sobrecompra, mientras el ADX apunta a una tendencia que todavía no es dominante. Niveles a vigilar incluyen resistencias en 70,884 y 71,414, con soportes en 68,222 y 67,763, donde una pérdida sostenida podría reactivar presión vendedora, mientras una ruptura clara sobre la zona de 70,884 mejoraría el sesgo hacia una recuperación más ordenada.

