Bitcoin pierde fuerza y se acerca a niveles clave tras fallar en $95.000

Qué está pasando con Bitcoin hoy

Bitcoin continúa cayendo a medida que el impulso alcista se desvanece. Tras no lograr superar la resistencia clave de $95.000 la semana pasada, los vendedores han ido recuperando el control. La acción del precio se mantiene volátil e indecisa, y las métricas on-chain sugieren que la tensión se está acumulando.

En la sesión del 15/12/2025, BTC arrancó justo por debajo de $90.000 con un tono de aversión al riesgo: rondaba los $89.809, moviéndose entre $87.789 y $90.166. Además, el mercado está mirando catalizadores macro (bancos centrales y datos de EE. UU.) y factores cripto como flujos de ETF spot, regulación en Reino Unido y el ánimo de la renta variable ligada a tecnología e IA.

Análisis técnico: niveles que manda el mercado

Diario: canal bajista y techo claro en $95.000

En el gráfico diario, BTC sigue dentro de un canal descendente y volvió a fallar en la parte alta del canal, coincidiendo con una zona de oferta cerca de $95.000. Desde ahí, el precio encadenó cierres más bajos.

Las medias móviles de 100 y 200 días están por encima (y con pendiente a la baja) cerca de los $100.000, reforzando la estructura bajista. El RSI sigue débil y no logra consolidar sobre 50. Si los compradores no recuperan $95.000 con volumen, el movimiento luce más como un rebote técnico dentro de una tendencia bajista. Si cede $88.000, el siguiente bloque de demanda aparece en torno a $80.000.

4H: triángulo ascendente en riesgo

En 4 horas, el precio rebotó desde la base del triángulo ascendente, pero cada rebote se ve menos convincente. El rechazo en $95.000 se repite y marca el límite de corto plazo. Una ruptura por debajo de $88.000 invalidaría el patrón y podría empujar hacia $84.000 o incluso hacia la zona fuerte de demanda cerca de $80.000. El RSI también sigue sin confirmar fuerza (permanece bajo 50).

Fuente: Googlefinance

Macro y sentimiento: por qué BTC se comporta como “activo de riesgo”

El movimiento de BTC no se explica solo por cripto: está reaccionando al calendario global. Reuters destacó que los inversores reducen riesgo ante una semana cargada de decisiones de bancos centrales y datos, con atención al Banco de Japón (posible alza de 25 pb a 0,75%), mientras el Banco de Inglaterra podría recortar y el BCE mantener.

Investing.com también señaló que BTC “lucha por encontrar rumbo” mientras el mercado espera empleo e inflación de EE. UU. y reuniones que pueden cambiar la liquidez global.

Associated Press vinculó la caída intradía a la expectativa de tasas japonesas más altas, que enfrían el apetito por activos riesgosos.