Bitcoin pierde fuerza y se acerca a niveles clave tras fallar en $95.000

-
Bitcoin (BTC) sigue debilitándose tras el rechazo repetido en $95.000, con volatilidad y un sesgo bajista que gana terreno.
-
El soporte inmediato es $88.000; si se rompe, el mercado podría mirar $84.000 y la zona $80.000–$82.000.
-
En cadena, el aSOPR bajando hacia 1,0 eleva el riesgo de ventas por pánico, aunque también puede preparar un mínimo local.
-
Bitcoin (BTC) sigue debilitándose tras el rechazo repetido en $95.000, con volatilidad y un sesgo bajista que gana terreno.
-
El soporte inmediato es $88.000; si se rompe, el mercado podría mirar $84.000 y la zona $80.000–$82.000.
-
En cadena, el aSOPR bajando hacia 1,0 eleva el riesgo de ventas por pánico, aunque también puede preparar un mínimo local.
Qué está pasando con Bitcoin hoy
Bitcoin continúa cayendo a medida que el impulso alcista se desvanece. Tras no lograr superar la resistencia clave de $95.000 la semana pasada, los vendedores han ido recuperando el control. La acción del precio se mantiene volátil e indecisa, y las métricas on-chain sugieren que la tensión se está acumulando.
En la sesión del 15/12/2025, BTC arrancó justo por debajo de $90.000 con un tono de aversión al riesgo: rondaba los $89.809, moviéndose entre $87.789 y $90.166. Además, el mercado está mirando catalizadores macro (bancos centrales y datos de EE. UU.) y factores cripto como flujos de ETF spot, regulación en Reino Unido y el ánimo de la renta variable ligada a tecnología e IA.
Análisis técnico: niveles que manda el mercado
Diario: canal bajista y techo claro en $95.000
En el gráfico diario, BTC sigue dentro de un canal descendente y volvió a fallar en la parte alta del canal, coincidiendo con una zona de oferta cerca de $95.000. Desde ahí, el precio encadenó cierres más bajos.
Las medias móviles de 100 y 200 días están por encima (y con pendiente a la baja) cerca de los $100.000, reforzando la estructura bajista. El RSI sigue débil y no logra consolidar sobre 50. Si los compradores no recuperan $95.000 con volumen, el movimiento luce más como un rebote técnico dentro de una tendencia bajista. Si cede $88.000, el siguiente bloque de demanda aparece en torno a $80.000.
4H: triángulo ascendente en riesgo
En 4 horas, el precio rebotó desde la base del triángulo ascendente, pero cada rebote se ve menos convincente. El rechazo en $95.000 se repite y marca el límite de corto plazo. Una ruptura por debajo de $88.000 invalidaría el patrón y podría empujar hacia $84.000 o incluso hacia la zona fuerte de demanda cerca de $80.000. El RSI también sigue sin confirmar fuerza (permanece bajo 50).
Macro y sentimiento: por qué BTC se comporta como “activo de riesgo”
El movimiento de BTC no se explica solo por cripto: está reaccionando al calendario global. Reuters destacó que los inversores reducen riesgo ante una semana cargada de decisiones de bancos centrales y datos, con atención al Banco de Japón (posible alza de 25 pb a 0,75%), mientras el Banco de Inglaterra podría recortar y el BCE mantener.
Investing.com también señaló que BTC “lucha por encontrar rumbo” mientras el mercado espera empleo e inflación de EE. UU. y reuniones que pueden cambiar la liquidez global.
Associated Press vinculó la caída intradía a la expectativa de tasas japonesas más altas, que enfrían el apetito por activos riesgosos.
Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño
Bitcoin enfrenta vencimiento de opciones y liquidez reducida al cierre de año
Bitcoin recupera los 87.000 con alivio por Micron, pero sigue condicionado por ventas estructurales
Bitcoin entra en “fatiga” pese a catalizadores favorables
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.