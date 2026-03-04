Coinbase y MicroStrategy se disparan tras el desafío de Trump a los bancos de Wall Street

El sector de los activos digitales está experimentando una fuerte recuperación, impulsada no solo por datos económicos resilientes y un cambio más amplio en el sentimiento del mercado, sino también por señales explícitas de apoyo político desde los niveles más altos del gobierno estadounidense.

Las acciones de las principales empresas del ecosistema cripto registraron ganancias de dos dígitos el miércoles, después de que el presidente Donald Trump se alineara públicamente con la industria en su creciente enfrentamiento regulatorio y político con el sistema bancario tradicional.

Catalizador político: Trump y Coinbase

El principal motor del rally fue la información sobre una reunión privada entre Donald Trump y Brian Armstrong, CEO de Coinbase. Aunque los detalles de la conversación no se han revelado, el encuentro fue seguido inmediatamente por una serie de críticas del presidente hacia los bancos tradicionales en redes sociales.

Trump afirmó que los bancos deben “alcanzar un buen acuerdo con la industria cripto”, agregando que obstaculizar la innovación, especialmente en la regulación de stablecoins, es “inaceptable”.

Además, el presidente respaldó explícitamente la postura del sector respecto a la Clarity Act, un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para los tokens digitales que ofrecen rendimientos similares a intereses.

Rally en acciones vinculadas a criptomonedas



La reacción del mercado fue inmediata:

Coinbase (COIN): las acciones subieron más de 14% .

MicroStrategy (MSTR): avanzó alrededor de 9% , impulsada por su gran exposición a Bitcoin.

Circle (CRCL): la empresa detrás de la stablecoin USDC llegó a subir casi 6%, aunque posteriormente moderó las ganancias a 2%.

Al mismo tiempo, las acciones de bancos tradicionales como JPMorgan Chase y Bank of America registraron leves caídas. El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, ha sido uno de los críticos más vocales del sector cripto, insistiendo en que estas empresas deberían estar sujetas a los mismos estándares regulatorios que los bancos tradicionales.

Desde el mínimo alcanzado el 13 de febrero, las acciones de Coinbase han subido cerca de 50%. Fuente: xStation5

Recuperación de Bitcoin y Ethereum

El impulso político también coincidió con un retorno del momentum alcista en las criptomonedas.

Bitcoin subió 7% en una sola sesión , superando los 73.000 dólares .

Ethereum avanzó 9%, consolidándose por encima de 2.000 dólares y superando los 2.150 dólares.

Analistas señalan que la intención de Trump de convertir a Estados Unidos en “la capital mundial de las criptomonedas” podría proporcionar una base fundamental para un mercado alcista sostenido hasta 2026.

Si se supera la resistencia del sector bancario hacia las stablecoins con rendimiento, podría desencadenarse una entrada masiva de capital institucional, algo que ya empieza a reflejarse en la valoración de empresas vinculadas al ecosistema cripto.

Bitcoin sigue rezagado respecto al Nasdaq, con el que mantuvo una alta correlación durante los últimos 18 meses. Si el proceso regulatorio para el mercado de criptomonedas realmente se acelera, la segunda mitad del año podría ser para Bitcoin y Ethereum, en lugar de refugios tradicionales como el oro y la plata, que han dominado los últimos meses.