Bitcoin retrocede pese al fuerte sentimiento en Wall Street: visión técnica

- Bitcoin pierde impulso bajo los 75.000 dólares, con presión vendedora en zona clave.
- Riesgo de toma de ganancias si no logra romper resistencias en el corto plazo.
- Zona de 68.000 dólares emerge como soporte crítico, con riesgo de caídas adicionales.
- Bitcoin pierde impulso bajo los 75.000 dólares, con presión vendedora en zona clave.
- Riesgo de toma de ganancias si no logra romper resistencias en el corto plazo.
- Zona de 68.000 dólares emerge como soporte crítico, con riesgo de caídas adicionales.
A pesar del fuerte sentimiento en el mercado accionario estadounidense, Bitcoin ha retrocedido hasta situarse justo por debajo de los 74.000 dólares, mostrando dificultades para mantener su tendencia alcista. La presión vendedora ha reaparecido en torno al rango clave de 74.000–76.000 dólares. La debilidad técnica es claramente visible en el gráfico y, si el precio no logra romper y sostener el nivel de 75.000 dólares en el corto plazo, el escenario base podría cambiar hacia una aceleración en la toma de ganancias. Esto podría llevar a una capitulación de los compradores y a un movimiento de regreso hacia los 68.000 dólares o incluso niveles inferiores. Una caída por debajo de los 68.000 dólares podría indicar una mayor presión para volver a testear los mínimos de finales de enero e inicios de febrero de 2026.
Al observar los retrocesos de Fibonacci, se pueden identificar ciertas similitudes entre el movimiento bajista actual y el anterior. La presión vendedora ha reaparecido nuevamente en torno al 38,2% de retroceso de Fibonacci de la caída de enero, del mismo modo que este nivel actuó como un punto clave de resistencia durante el impulso bajista previo que comenzó en otoño de 2025 y terminó con una fuerte caída tras el rechazo cerca de los 97.700 dólares. Actualmente, la zona de 74.000–75.000 dólares parece estar cumpliendo un rol técnico similar como una zona de resistencia relevante, que podría desencadenar una ruptura importante al alza o bien otro impulso bajista significativo.
Fuente: xStation5
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