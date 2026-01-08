Bitcoin se debilita y vuelve a la zona de 90.000 por salidas en ETF y un dólar más firme

Bitcoin ha operado con sesgo bajista en las últimas tres sesiones y volvió a la zona de 90.000, en un movimiento marcado por dos factores principales: salidas de flujos en los ETF spot y un cambio en el tono macro de Estados Unidos. En particular, algunos datos de actividad y empleo han sorprendido al alza, las solicitudes semanales de desempleo en 208.000, por debajo de lo esperado, junto con una mejora en ADP frente a la lectura previa, lo que ha reforzado la idea de que la Fed podría tener menos incentivos para recortar tasas en el corto plazo. En un entorno de liquidez más ajustada, ese tipo de lectura suele reducir el apetito por riesgo, algo que también se vio reflejado en una sesión con debilidad en activos de mayor beta, como tecnología.
Desde lo técnico, pese a la corrección, el precio mantiene la directriz alcista de largo plazo y se ha sostenido ligeramente por encima de la SMA de 50 días (cerca de 89.200), lo que sugiere una fase de estabilización tras la caída. En el corto plazo, el área 90.700–91.000 se mantiene como referencia inmediata, ya que ha funcionado como zona donde el precio tiende a frenarse y reordenarse en las últimas sesiones.
En clave intermercado, se mantiene una brecha de rendimiento a favor del oro frente a Bitcoin, consistente con un escenario donde el mercado suele privilegiar activos defensivos cuando aumenta la incertidumbre y la liquidez no acompaña.
BITCOIN (D1)
Fuente: xStation5
______
Bitcoin sube a USD 92.000 📈 ¿rebotarán las acciones de Strategy (MSTR)?
Noticias de Cripto: Bitcoin gana impulso 📈 ¿Se está formando un patrón de triángulo en Ethereum?
Bitcoin se aferra a los 90 mil: cautela macro, ruido geopolítico y traders a la espera de una señal
Resumen de la mañana: las empresas de pequeña capitalización ganan protagonismo
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.