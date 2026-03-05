Bitcoin se estanca mientras la guerra entre EE.UU., Israel e Irán mantiene la volatilidad en los mercados

Bitcoin cotiza este 5 de marzo cerca de los US$71.000, mostrando señales de consolidación después de una semana marcada por movimientos bruscos en los mercados globales. La criptomoneda más grande del mundo logró recuperarse desde los mínimos cercanos a US$63.000 registrados tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, acumulando una subida semanal cercana al 6%.

Sin embargo, el activo comienza a evidenciar pérdida de impulso en el corto plazo, mientras los inversionistas evalúan las consecuencias económicas globales del conflicto en Medio Oriente y el impacto que podría tener sobre la inflación y la política monetaria.

El conflicto en Medio Oriente domina el sentimiento de mercado

La escalada geopolítica iniciada a finales de febrero ha sido el principal catalizador de la volatilidad reciente. Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares iraníes desencadenaron una respuesta de Teherán y elevaron el riesgo en rutas energéticas críticas como el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

La reacción inicial en los mercados fue contundente ya que el Dow Jones llegó a caer más de 1.000 puntos, mientras que el petróleo superó los US$84 por barril, alimentando temores inflacionarios globales. El encarecimiento de la energía es particularmente relevante porque podría retrasar los recortes de tasas de interés esperados por parte de la Reserva Federal, un factor que suele presionar a activos de riesgo como las criptomonedas.

Caída inicial y rápida recuperación

El mercado cripto reaccionó inicialmente con ventas agresivas. Tras conocerse los ataques, Bitcoin cayó rápidamente hasta la zona de US$63.000, provocando más de US$300 millones en liquidaciones en el mercado de derivados.

Este movimiento reflejó el patrón clásico de aversión al riesgo, en el que los inversionistas reducen exposición a activos volátiles y se refugian en instrumentos tradicionales como el dólar o el oro. Las tensiones energéticas y el aumento del precio del petróleo intensificaron este comportamiento.

No obstante, la corrección fue relativamente breve y vimos que en los días siguientes, Bitcoin recuperó gran parte del terreno perdido y llegó a aproximarse a US$72.800, impulsado en gran medida por el regreso de la demanda institucional.

Regulación y flujos institucionales apoyan el mercado

El rebote reciente también ha estado respaldado por factores estructurales dentro del ecosistema cripto. Uno de los más relevantes ha sido el renovado optimismo regulatorio en Estados Unidos tras el respaldo político al Clarity Act, una propuesta legislativa destinada a definir el marco regulatorio del mercado de activos digitales.

Además, la creciente integración entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto, especialmente a través de productos como los ETF de Bitcoin, continúa reforzando la narrativa institucional del activo.

​​​​​​

Flujos netos de ETFs de BTC y ETH (feb–mar 2026), con entradas positivas destacadas de +$462M en Bitcoin y +$169M. Fuente: CoinMarketCap

Activos bajo gestión total de ETFs de BTC y ETH (feb–mar 2026): $105.20B en total, con Bitcoin dominando con $92.37B y Ethereum aportando $12.83B

¿Refugio o activo de riesgo?

La crisis actual también ha reactivado el debate sobre el papel de Bitcoin en momentos de tensión global. Aunque frecuentemente se lo describe como oro digital, su comportamiento durante el inicio del conflicto mostró una fuerte correlación con activos de riesgo, cayendo junto a las bolsas antes de recuperarse.

Esto sugiere que, al menos en el corto plazo, Bitcoin sigue reaccionando principalmente a condiciones de liquidez global y sentimiento de riesgo, más que a una narrativa de refugio tradicional.

Perspectiva de mercado

Bitcoin entra en una fase de equilibrio tras absorber uno de los choques geopolíticos más relevantes de los últimos años. La capacidad de recuperación desde los US$63.000 demuestra resiliencia estructural del mercado, especialmente en un entorno de creciente participación institucional.

Sin embargo, mientras la guerra en Medio Oriente continúe generando volatilidad en los mercados energéticos y expectativas de inflación, el activo podría mantenerse dentro de un rango de consolidación. La dirección del próximo movimiento dependerá en gran medida de la evolución del conflicto, del comportamiento del petróleo y de las expectativas de política monetaria en Estados Unidos.

Análisis técnico

BTC (H1)

Fuente: xStation

Se ve que el precio del BTC venía en una tendencia alcista bastante clara. Después de moverse cerca de los 66.000–68.000, el mercado tomó impulso y subió con fuerza hasta la zona de 73.000–74.000. Durante ese movimiento el precio se mantuvo por encima de la EMA 50 (línea azul) y muy por encima de la EMA 200 (línea naranja), lo que normalmente indica que la tendencia general sigue siendo positiva.

Sin embargo, en las últimas velas aparece una corrección, donde el precio vuelve a bajar hacia la zona de 71.000, justo cerca de la EMA 50, que muchas veces funciona como una especie de soporte dinámico.

El RSI también ha bajado desde niveles más altos, lo que muestra que el impulso alcista se ha enfriado un poco después de la subida fuerte. Bitcoin subió bastante rápido, y ahora está corrigiendo un poco antes de decidir el siguiente movimiento.

Si el precio logra mantenerse cerca de 70.500–71.000, podría aparecer un rebote y el mercado podría intentar nuevamente subir hacia 73.000–74.000. Pero si pierde esa zona con fuerza, la corrección podría extenderse hacia 69.000–68.000, donde probablemente el mercado buscaría apoyo antes de intentar otro movimiento alcista.