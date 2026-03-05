🔴GESTIÓN DE POSICIONES en conflictos

- En un entorno de alta incertidumbre, saber cómo gestionar el riesgo en un mercado volátil puede marcar la diferencia entre proteger tu capital o quedar expuesto a movimientos bruscos.
- En esta transmisión especial analizamos estrategias prácticas para controlar la exposición, dimensionar posiciones y mantener disciplina operativa cuando la volatilidad aumenta.
- Revisaremos qué errores evitar, qué variables monitorear y cómo adaptar tu enfoque a escenarios cambiantes. Un espacio clave para traders e inversores que buscan tomar decisiones más estructuradas en momentos de tensión financiera.
