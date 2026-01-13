Bitcoin sube a USD 92.000 📈 ¿rebotarán las acciones de Strategy (MSTR)?

Ayer, Strategy (MSTR.US) decidió comprar 13,6k BTC, elevando sus tenencias de bitcoin a casi 687k BTC; la acción subió más de un 3% durante la sesión estadounidense de ayer y hoy avanza más de un 1% antes de la apertura del mercado. Fue la mayor compra de la compañía desde el verano de 2025. Las acciones de Strategy cotizan actualmente en línea con el valor del bitcoin que posee, lo que sugiere una estabilización gradual en comparación con semanas anteriores, cuando el título se negociaba ligeramente por debajo del valor de sus reservas en BTC.

El precio promedio de adquisición de BTC por parte de Strategy es ahora de aproximadamente 75.000 USD, lo que le otorga un colchón sólido en un escenario bajista y coincide casi 1:1 con el mínimo de la corrección de abril de 2025 (pánico provocado por los aranceles de Trump). A pesar de un dólar estadounidense más fuerte, Bitcoin se ha estabilizado en torno a los 90.000 USD y, tras la última caída, logró rebotar relativamente rápido hacia los 92.000 USD. Hasta ahora en 2026, la demanda de activos duros (principalmente metales preciosos) ha persistido pese al dólar fuerte, lo que en última instancia también podría beneficiar a Bitcoin.

Fuente: xStation5



MSTR (Gráfico diario)

Las acciones de MSTR han caído cerca de un 70% desde sus máximos, algo que en los últimos años ha ocurrido típicamente solo durante profundos mercados bajistas de Bitcoin. Por un lado, el título enfrenta competencia de los ETF de Bitcoin al contado, que reducen la demanda en los mercados tradicionales de las acciones de la compañía como una especie de proxy para la exposición directa a BTC. Por otro lado, cualquier regreso de un mercado alcista en BTC debería reactivar claramente la acción desde niveles de sobreventa profundos. Los indicadores RSI y MACD están girando al alza, y si Bitcoin logra superar los 95.000 USD, el repunte en el precio de la acción podría acelerarse de manera significativa.

Fuente: xStation5



