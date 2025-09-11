Bitcoin supera los 114.000 USD impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y el optimismo en Wall Street 📈

Bitcoin suma hoy otro 0,5%, superando los 114.000 USD y acercándose a una zona clave en torno a los 115.000 USD. El dólar estadounidense pierde terreno tras los débiles datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., mientras que Wall Street avanza con la expectativa de que la Reserva Federal realice al menos dos recortes de tasas este año. Ethereum también registra alza en la jornada, con un incremento cercano al 1,5%, superando los 4.400 USD.
Como puede observarse, Bitcoin se negocia actualmente muy por encima del STH Realized Price, que ahora constituye un nivel clave de soporte on-chain, cercano a los 110.000 USD. Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, se puede anticipar que la demanda intentará recuperarse tras la reciente corrección a corto plazo.
Fuente: Bitcoin Magazine Pro
Bitcoin (intervalo D1)
Al observar el gráfico, se aprecia que Bitcoin rebota por encima de la EMA50 (línea naranja) y del retroceso de Fibonacci del 38,2% de la última onda bajista, lo que señala la posibilidad de una prueba en la zona de precios de 117.000 USD.
Fuente: xStation 5
