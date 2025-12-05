Pese al optimismo, bancos como Macquarie y Goldman Sachs advierten que precios sobre 11.000 USD no serían sostenibles debido a altos inventarios y ausencia de escasez física.

Citi prevé un aumento de 2,5% en el consumo global , un entorno de tasas más bajas y mayor expansión fiscal como motores del crecimiento hasta 2026.

El cobre alcanza un nuevo récord impulsado por las proyecciones alcistas de Citi y expectativas de mayor escasez por acumulación de inventarios en EE. UU.

Rally histórico del cobre: nuevos máximos impulsados por el optimismo de Citi

El cobre extendió su racha alcista y subió a un nuevo récord, respaldado por un fuerte cambio en las expectativas del mercado tras el pronóstico optimista de Citigroup Inc., que anticipa una tendencia de precios al alza y condiciones favorables de demanda global.

Los operadores observan también signos de posible escasez, provocada por una acelerada acumulación de inventarios en Estados Unidos, lo que alimenta las expectativas de un mercado más ajustado en otras regiones.

Los analistas de Citi proyectan un aumento de 2,5% en el consumo final global el próximo año, apoyado por un contexto de tasas de interés más bajas, políticas fiscales expansivas en EE. UU. y factores estructurales como el rearme europeo y la transición energética.

Citi refuerza la visión alcista: precios de 13.000 USD en el segundo trimestre

El metal industrial subió hasta un 2,2%, alcanzando los 11.705 USD por tonelada, superando el máximo registrado a inicios de la semana. Según Citi, el cobre podría promediar los 13.000 USD en el segundo trimestre, en la medida en que el aumento de inventarios en EE. UU. genere déficits en otras regiones.

Los analistas, incluyendo a Max Layton, enfatizan “convicción en el potencial alcista del cobre hasta 2026”, resaltando múltiples catalizadores: un ambiente macroeconómico más benévolo, fundamentos sólidos y una demanda que continuará creciendo mientras la oferta se mantiene restringida.

Un mercado que entra en déficit estructural

La visión de Citi coincide con la de BloombergNEF, que proyecta que el mercado del cobre entrará en déficit estructural a partir del próximo año, ampliándose durante la próxima década debido a la combinación de fuerte demanda y limitaciones productivas.

El cobre acumula más de 30% de avance en la LME durante 2025, acelerado por la preocupación ante un flujo creciente de metal hacia EE. UU. en anticipación a nuevos aranceles, lo que podría tensionar inventarios fuera de esa región.

En este contexto destaca la decisión de Mercuria Energy Group Ltd., que retiró cobre valorado en 500 millones de dólares de la LME, un movimiento interpretado como preparación ante condiciones de oferta más ajustadas.

Voces más cautas: ¿es sostenible el rally?

Pese al entusiasmo del mercado, algunos analistas mantienen una postura más moderada. Macquarie Group, liderado por Peter Taylor, sostiene que aunque el cobre podría marcar nuevos máximos en un entorno volátil, los precios por encima de 11.000 USD por tonelada no son sostenibles, dado que el mercado global no está físicamente ajustado.

Los inventarios globales superan las 656.000 toneladas, su nivel más alto desde 2018, con cerca del 60% almacenado en depósitos Comex en EE. UU. Esta visión coincide con la advertencia de Goldman Sachs, que no proyecta una verdadera escasez de cobre hasta 2029.

Desempeño reciente en la LME y otros metales

A las 12:06 (hora local), el cobre registraba un avance del 1,2%, cotizando en 11.589 USD por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.

El comportamiento del resto de los metales fue mixto:

Zinc: +0,4%

Estaño: –1,3%

Aluminio: variaciones marginales

Esta dinámica evidencia un mercado con fuerte foco en el cobre, mientras otros metales industriales muestran señales menos contundentes.