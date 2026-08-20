Bitcoin supera los US$70.000: ¿es el inicio de un nuevo tramo alcista?

Bitcoin protagoniza uno de sus movimientos más fuertes de los últimos meses y vuelve a colocarse por encima de los US$70.000, una zona que no alcanzaba desde comienzos de junio. Durante la sesión, la criptomoneda llegó a superar los US$72.000, extendiendo el avance iniciado el miércoles y dejando atrás varias semanas de consolidación alrededor de los US 60.000 - US 65.000.

La combinación de menores rendimientos de los bonos estadounidenses, debilidad del dólar, liquidaciones masivas de posiciones bajistas, renovadas entradas institucionales y mejores expectativas regulatorias creó las condiciones para una ruptura especialmente violenta.

El Tesoro de EE. UU. cambia el escenario para Bitcoin

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que al menos duplicará el tamaño de sus operaciones de recompra de deuda de largo plazo, concentrándose en bonos con vencimientos entre 10 y 30 años. La medida llegó después de que el rendimiento del Treasury a 30 años alcanzara niveles no vistos desde 2007 y provocó una caída inmediata de las tasas largas. Paralelamente, el dólar descendió hacia mínimos de tres meses.

Para el Bitcoin, esta combinación resulta particularmente favorable, una disminución de los rendimientos reduce el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan intereses y, al mismo tiempo, unas condiciones financieras menos restrictivas suelen mejorar la demanda por activos de mayor riesgo. Sin embargo, la recompra de bonos puede contener temporalmente los rendimientos, pero no elimina los factores estructurales que los habían llevado al alza, entre ellos los elevados déficits fiscales y las grandes necesidades de emisión del Tesoro.

Por eso, parte del mercado interpreta la medida principalmente como un mecanismo para estabilizar la liquidez y contener la prima por plazo, más que como el comienzo de una caída estructural de las tasas.

Una liquidación histórica aceleró la ruptura

Después de varios meses de comportamiento lateral y bajista, se había acumulado una cantidad considerable de posiciones cortas. Cuando Bitcoin comenzó a superar determinadas zonas técnicas, muchos de esos operadores tuvieron que cerrar posiciones automáticamente. El resultado fue un short squeeze de enorme magnitud.

Según datos de CoinGlass, más de US$3.000 millones en posiciones cortas sobre criptomonedas fueron liquidados durante las últimas 24 horas, mientras que Bitcoin concentró alrededor de US$1.650 millones. El fenómeno genera un efecto de retroalimentación, en que el Bitcoin sube, las posiciones cortas alcanzan sus niveles de liquidación, las plataformas ejecutan compras forzadas para cerrarlas y esas compras empujan nuevamente el precio hacia arriba. Esto explica parcialmente la velocidad del movimiento desde los US 60.000 hacia los US 72.000.

Sin embargo, también introduce una advertencia, dado que el interés abierto de los futuros perpetuos todavía no ha mostrado una recuperación proporcional. En otras palabras, una parte importante del rally provino de vendedores obligados a recomprar, no necesariamente de nuevos inversores dispuestos a mantener posiciones largas. El siguiente tramo, por tanto, necesitará una demanda real y sostenida en el mercado al contado.

Los ETF vuelven a comprar Bitcoin

Aquí aparece una diferencia importante respecto de otros rebotes observados durante 2026: los flujos institucionales están comenzando a acompañar. Los 13 ETF estadounidenses de Bitcoin al contado acumularon más de US$1.000 millones de entradas durante los primeros días de esta semana, después de registrar aproximadamente US$389,7 millones en salidas la semana anterior.

Aproximadamente US$507 millones de entradas netas en la última observación, lideradas por el fondo de iShares, seguido por productos de ARK, Fidelity y Bitwise.

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Fuente:Zerohedge.

Este cambio es relevante porque las compras de ETF representan demanda directa por Bitcoin. Si los flujos permanecen positivos después del short squeeze, el movimiento tendría una base más sólida que una subida generada exclusivamente por derivados. A ello se suma la actividad de los grandes tenedores. Las denominadas whales de Bitcoin acumularon aproximadamente US$2.750 millones durante los últimos 60 días.

Trump y el Clarity Act mejoran el sentimiento regulatorio

Donald Trump mantuvo una reunión con ejecutivos de compañías vinculadas al sector cripto, entre ellas Coinbase, Payward y Blockchain.com, y pidió al Congreso avanzar con una versión del Clarity Act, legislación destinada a establecer una estructura regulatoria más definida para el mercado estadounidense de activos digitales. El proyecto quedó paralizado antes del receso de agosto del Senado debido a desacuerdos relacionados con disposiciones éticas, pero podría volver a discutirse cuando la cámara retome sus actividades en septiembre.

Para los mercados, la importancia está menos en una aprobación inmediata que en la posibilidad de reducir progresivamente la incertidumbre regulatoria que ha limitado la entrada de capital institucional.

La mejora también comienza a reflejarse en los indicadores de sentimiento, el Crypto Fear and Greed Index se sitúa alrededor de 62 puntos, entrando nuevamente en territorio de “Greed” después de haber permanecido durante buena parte de los últimos meses en zonas de neutralidad o miedo.

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Fuente:CoinMarket Cap

Todavía está lejos de los niveles de “Extreme Greed” registrados en otras fases especulativas del ciclo, lo que sugiere que el sentimiento ha mejorado rápidamente, pero aún no alcanza los extremos observados cerca de máximos históricos.

Bitcoin rompe una estructura bajista de varios meses



Fuente: xStation​​​​​​​

Desde el punto de vista técnico, el cambio más significativo aparece en el gráfico diario. Bitcoin logró superar la directriz bajista que había guiado las correcciones desde los máximos de 2025 y recuperó además la media móvil de 200 sesiones, actualmente situada cerca de US$68.900. La ruptura coloca al precio frente a una primera región de resistencia entre US$ 72.900 y US$ 77.500. Una consolidación sobre esta última referencia podría abrir espacio hacia US$82.200, donde aparece la siguiente resistencia relevante del gráfico diario.

El principal elemento de cautela es el RSI diario cercano a 79 puntos, claramente en zona de sobrecompra. Esto no implica automáticamente una caída, pero aumenta la probabilidad de pausas, consolidaciones o retrocesos antes de continuar avanzando.

Mientras Bitcoin permanezca sobre la región de US$ 68.000 - US$ 69.000, la ruptura conserva una estructura favorable. Una pérdida sostenida de esa zona devolvería la atención hacia niveles inferiores y reduciría la fortaleza de la señal técnica.

¿Qué niveles vigilar ahora?

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Fuente: xStation

En temporalidad de una hora, el avance muestra una aceleración todavía más pronunciada. El precio superó la antigua resistencia descendente y posteriormente atravesó US$70.950, convirtiéndo esa zona en la primera referencia de soporte del nuevo impulso. La resistencia inmediata aparece aproximadamente en US$72.900. Si Bitcoin logra romper y consolidarse por encima, las siguientes referencias se sitúan en US$ 76.150 - US$ 77.500. En sentido contrario, un retroceso bajo US$70.950 podría llevar a una revisión de US$68.970 y posteriormente US$67.660.

El RSI horario supera los 80 puntos, confirmando que el movimiento se encuentra muy extendido en el corto plazo. Por ello, después de una subida impulsada parcialmente por liquidaciones forzadas, la señal más constructiva no necesariamente sería otro salto vertical, sino una consolidación sobre las resistencias recientemente superadas acompañada por nuevas entradas en ETF.