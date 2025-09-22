Bitcoin y Ethereum comienzan la semana con caídas

Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero esto no se ha traducido en un repunte en el precio de Bitcoin. A diferencia del oro, que ha subido más de un 1%, superando los 3.700 dólares por onza, Bitcoin no ha seguido la misma tendencia alcista.

A pesar de la falta de causas directas para este movimiento, la culpa puede atribuirse a un mayor interés en protegerse ante posibles caídas, que ha superado las apuestas alcistas, incluso ante un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal y las amplias ganancias en Wall Street. La caída de las criptomonedas de hoy también podría servir como señal de alerta para el mercado de valores. Los datos de Deribit indican una mayor demanda de cobertura cerca de los 110.000 dólares debido a la gamma negativa de los operadores.

Bitcoin y Ethereum bajo presión

El precio de Bitcoin ha vuelto a caer hacia el nivel de entrada promedio de los inversores a corto plazo. El nivel de “equilibrio” clave para el mercado parece estar alrededor de los 110.000 dólares. Una caída por debajo de este umbral podría provocar liquidaciones entre los inversores a corto plazo que retiran fondos de BTC, así como un aumento en la demanda de cobertura

Fuente: BGeometrics

Las entradas de ETF regresan gradualmente

Aunque los fondos cotizados en bolsa (ETF) estadounidenses han registrado entradas positivas, ni Bitcoin ni Ethereum han logrado alcanzar nuevos máximos. El jueves y viernes pasados, tras la decisión de la Fed, Ethereum atrajo más de 130 millones de dólares en entradas, mientras que Bitcoin registró más de 300 millones.

Fuente: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

Bitcoin retrocedió hasta alrededor de 112,000$, con un soporte clave de retroceso de Fibonacci cerca de 111,000$. Esto refuerza aún más la zona de 110,000$ como crucial para determinar el impulso futuro. Un retroceso por encima de 115,000$ podría ser muy significativo desde la perspectiva de la acción del precio.

Mientras tanto, Ethereum ha vuelto a probar sus mínimos locales del 21 de agosto, cayendo a 4.100 dólares por ETH.