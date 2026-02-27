Blue Owl Capital se desploma hacia su peor mes en cuatro años por crisis en el crédito privado

La suspensión de reembolsos y venta de préstamos por USD 1.400 millones desató una crisis de confianza en el sector.

Blue Owl Capital cae más de 5% y acumula un desplome de 29% en el año, en medio de crecientes dudas sobre el crédito privado.

Las acciones de Blue Owl Capital Inc. se encaminan a registrar su mayor caída mensual en casi cuatro años, en un contexto de creciente inquietud por las turbulencias en el mercado de crédito privado, una industria que administra aproximadamente USD 1,8 billones.

Acciones caen más de 5% y acumulan fuerte retroceso en 2026

Las acciones de Blue Owl (OWL.US) caen 5,39% al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York. En lo que va del año, el papel acumula una caída de 29%, reflejando el deterioro del sentimiento inversor.

Durante febrero, los títulos han retrocedido 18%, encaminándose a su peor desempeño mensual desde junio de 2022, según datos de Bloomberg. Además, la compañía se dirige hacia su séptima caída mensual consecutiva, un récord negativo en su historia bursátil. Por su parte, Blue Owl Technology Finance Corp., una de las empresas de desarrollo de negocio (BDC) de la firma, ha caído 14% en el mismo período, marcando su peor mes registrado.

La tensión se intensificó la semana pasada cuando Blue Owl decidió detener los reembolsos de uno de sus fondos y anunció la venta de activos para devolver capital a inversionistas. Esta decisión provocó una pérdida de USD 1.200 millones en valor de mercado en la jornada posterior al anuncio.

La firma informó la venta de USD 1.400 millones en préstamos para pagar a inversionistas de ciertos fondos antiguos y confirmó la finalización de los reembolsos trimestrales de uno de ellos.

Venta con descuento y exposición a software

Los préstamos fueron vendidos a un grupo que incluía una aseguradora vinculada a la firma y varios fondos de pensiones por 99,7 centavos por dólar. Cerca del 13% de los préstamos estaban destinados al sector de software, uno de los más afectados por los temores de disrupción vinculada a la inteligencia artificial.

Este movimiento generó preocupación respecto a la calidad de los activos y la liquidez real del sector.

Contagio al sector

La volatilidad no se limitó a Blue Owl. Las acciones de Ares Management, Blackstone y Apollo Global Management han retrocedido al menos 20% en lo que va del año.

El mercado teme que el modelo de crédito privado enfrente tensiones estructurales en un entorno marcado por excesos de inversión en inteligencia artificial ,posible sobrevaloración en empresas de software y deterioro en las normas crediticias.

El contexto ha despertado comparaciones con el período previo a la crisis financiera de 2008, especialmente por la menor regulación respecto al sistema bancario tradicional.

Una de las BDC más antiguas de la firma, Blue Owl Capital Corp II, ya enfrentaba dificultades desde el año pasado. Estas estructuras suelen limitar los reembolsos trimestrales al 5%, umbral que se alcanzó tanto en el segundo como en el tercer trimestre.

En noviembre, la compañía planeó fusionar Blue Owl Capital Corp II con su BDC cotizada, Blue Owl Capital Corp, permitiendo a los inversionistas salir vendiendo acciones en el mercado abierto. Sin embargo, también prohibió los reembolsos hasta completar la fusión.

El problema adicional es que la BDC cotizada ya transaba con un descuento del 20% sobre su valor liquidativo, lo que complica aún más la salida de inversionistas.

Conferencia con asesores para contener la crisis

El lunes, Blue Owl organizó una conferencia telefónica con miles de asesores financieros que distribuyen sus fondos entre inversionistas particulares.

Los co-CEOs Doug Ostrover y Craig Packer reconocieron las dificultades generadas por la situación y detallaron las medidas adoptadas.

Ante cuestionamientos sobre si la firma había seleccionado estratégicamente los préstamos vendidos para mejorar métricas de rendimiento, los ejecutivos señalaron que se vendieron tramos de 130 préstamos distintos, conservando parte de cada uno.

Muchos asesores patrimoniales sostienen que no han perdido la fe en el crédito privado y recomiendan a sus clientes mantener posiciones, argumentando que el problema no está relacionado con pérdidas crediticias ni con mala suscripción, sino con un malentendido.

Prueba de estrés para el crédito privado minorista

Con la desaceleración en el crecimiento de clientes institucionales tradicionales, gigantes como Blue Owl (OWL.US), Apollo (APO.US) y Blackstone (BXMT.US) han intensificado su estrategia para captar inversionistas individuales, incluyendo su incorporación en planes 401(k).

Estos fondos otorgan préstamos a empresas, muchas respaldadas por firmas de capital privado, y operan con menor regulación que los bancos.

Algunos expertos advierten que estos productos podrían no ser adecuados para el público general debido a las comisiones más elevadas, la menor liquidez y la mayor complejidad para vender participaciones.

La situación actual podría convertirse en una verdadera prueba para el modelo de expansión del crédito privado minorista, especialmente si continúan las tensiones de liquidez.