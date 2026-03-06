🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
US100 rebota sobre la media móvil 100
¿Hay riesgo real de estanflación? Lo que el shock del petróleo le está haciendo a la economía global
Petróleo: del shock geopolítico a la fase de definición técnica
Apertura en EE. UU.: rebote nervioso tras explosión de petrolero y tensiones en Medio Oriente
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.