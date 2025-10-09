⌚Boletín Diario de Mercados

-
Resumen del mercado internacional: Principales movimientos y eventos que marcan la jornada en los mercados globales, incluyendo divisas, bolsas y materias primas.
Análisis técnico del día para el principal activo: Revisión detallada del comportamiento técnico del instrumento más relevante del día, con niveles clave de soporte y resistencia.
Análisis técnico para el commodity del día: Evaluación técnica del commodity destacado, identificando tendencias, patrones y posibles escenarios de corto plazo.
Las tensiones entre EE. UU. y China provocan la caída más pronunciada desde abril ✂️
Tres mercados a vigilar la próxima semana (10.10.2025)
El gobierno de EE. UU. inicia despidos federales; se profundiza la caída en Wall Street 🔨
Applied Digital acelera su crecimiento. Sus acciones suben casi un 20%.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.