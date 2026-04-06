Boletín diario: Las acciones suben tras informes de un posible alto el fuego

Los mercados de futuros cotizan al alza esta jornada, al igual que los metales, impulsados por la expectativa de un posible alto el fuego. El presidente estadounidense Donald Trump publicó el sábado que “el tiempo se acaba” y advirtió que quedan 48 horas antes de que “todo se desplome sobre ellos”. Asimismo, reiteró su amenaza a Irán exigiendo la apertura del Estrecho de Ormuz, y anunció de forma enfática: “¡Martes, 20:00 hora del Este!”.

Según un informe de Reuters, el jefe del ejército de Pakistán sostuvo llamadas por separado con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el enviado especial Witkoff y el canciller iraní Araghchi. En dichas conversaciones se habría presentado una propuesta de acuerdo final que, de concretarse, conduciría a un alto el fuego inmediato y a la reapertura del Estrecho de Ormuz. No obstante, el entorno geopolítico continúa siendo marcadamente inestable, lo que se ha reflejado en pérdidas durante la sesión matutina.

Para la jornada de hoy, los inversores centrarán su atención en la publicación del índice PMI de servicios del ISM correspondiente a marzo, así como en posibles declaraciones del presidente Trump, cuyos comentarios podrían marcar el tono del mercado en la sesión.​​

Noticias Clave

Geopolítica: Las negociaciones para un alto el fuego entre EE.UU. e Irán se intensifican con mediación de Pakistán y Egipto. La propuesta incluye la renuncia iraní a armas nucleares, alivio de sanciones y liberación de activos congelados, a cambio de un alto el fuego inmediato y la reapertura de Ormuz, con un acuerdo final en 15-20 días. Irán confirmó la recepción de la propuesta, pero rechaza plazos y presiones, calificando el plan estadounidense de 15 puntos como “irrazonable”. Mientras tanto, Israel mantiene sus ataques a infraestructura iraní, e Irán confirmó un ataque a un campamento estadounidense en Kuwait, advirtiendo que responderá de forma “decisiva e integral” ante cualquier agresión.

EE.UU.: Trump endureció su retórica fijando el martes a las 20:00 ET como fecha límite, amenazando con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si no reabren Ormuz, sin descartar tropas terrestres. No obstante, afirmó a Fox News que cree poder lograr un acuerdo para el lunes y confirmó a Axios que hay “negociaciones profundas” en curso. Si Irán no cede, Trump señaló que “idealmente” tomaría el petróleo iraní.

Dólar y divisas: El dólar cayó por debajo del umbral de 100,00 ante las esperanzas de alto el fuego, con el EUR/USD cotizando en la parte alta del rango 1,1505-1,1569 y el GBP/USD superando 1,3250. El yen mostró ganancias modestas frente al USD, mientras funcionarios del BoJ expresaron incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, aunque señalaron que este no ha obstaculizado las negociaciones salariales.

Bonos: Los UST operan en rango ajustado (110,20-110,26) con los mercados europeos cerrados por Lunes de Pascua. Se registraron ligeras subidas por la caída del crudo y la debilidad del dólar. Hoy se esperan el PMI de servicios ISM (consenso 55 vs. 56,1 previo) y una rueda de prensa de Trump a las 13:00 EDT.

Europa: Stournaras (BCE) señaló que la respuesta monetaria dependerá del tamaño del choque energético. Según el FT, el BCE está dividido sobre cómo abordar la inflación inducida por la energía, y se prevé que las tensiones internas se reabrirán a finales de mes respecto a la agresividad necesaria ante el impacto de la guerra.

Japón: El ministro de Economía Kiuchi reiteró que un yen débil tiene efectos tanto positivos como negativos para la economía japonesa.

Petróleo: Los futuros del crudo abrieron al alza (WTI mayo 115,48 USD/bbl, Brent junio 111,89 USD/bbl) tras las amenazas de Trump, pero cedieron todas las ganancias durante la sesión asiática al conocerse las negociaciones de alto el fuego. El Brent cayó brevemente por debajo de 108 USD/bbl. En paralelo, la OPEP+ acordó un aumento simbólico de 206.000 bpd para mayo, y Arabia Saudí fijó una prima récord de 19,50 USD/bbl para el Arab Light destinado a Asia.

Metales: El oro se mantiene por encima de 4.600 USD/oz, respaldado por la debilidad del dólar y la SMA de 100, superando los 4.700 USD/oz. El cobre CME recupera terreno con ganancias moderadas (rango 5,59-5,69 USD/t) impulsado por las esperanzas de alto el fuego. El LME permanece cerrado hasta el martes.​​

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Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura correctiva, evidenciando una pausa tras el último impulso alcista. Se observa que la corrección se ha desarrollado en torno al nivel del 50% del retroceso de Fibonacci, zona desde la cual el mercado ha retomado la presión compradora hacia el cierre de la semana. Este nivel técnico continúa siendo un soporte relevante; mientras el precio se mantenga por encima de los 23.951, se preserva la probabilidad de continuidad en la estructura alcista.

Por otro lado, se identifica un fallo previo en la ruptura de la resistencia ubicada en 24.353. En caso de que el precio logre consolidarse sobre este nivel, podría habilitar un movimiento de continuación de la tendencia a la resistencia relevante en torno a los 24.766. En contraste, una pérdida del soporte mencionado abriría paso a una mayor debilidad, situando el siguiente nivel de soporte significativo en la zona de los 23.560.

🔹 Punto Clave: 23.951

🔺 Escenario Alcista: 24.766

🔻 Escenario Bajista: 23.560



Fuente: xStation

Gráfico del Día

El precio no ha logrado superar la resistencia correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%, ubicada en los 4.704 puntos, manteniéndose como nivel técnico clave en el corto plazo. Se observa una ruptura del canal equidistante, seguida de un pullback que ha dado paso a una consolidación bajo dicha zona. A esto se suma una divergencia bajista en el indicador MACD y la cotización por debajo de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza un sesgo correctivo mientras no se invalide este escenario.

En este contexto, mientras el precio continúe consolidándose bajo los 4.704 puntos, se mantiene la probabilidad de extensión del movimiento bajista hacia el soporte relevante en torno a los 4.480 puntos. Por el contrario, una ruptura sostenida por sobre el nivel de 61,8% podría habilitar un cambio en la estructura, proyectando un movimiento de recuperación con a la resistencia mayor ubicada en los 4.800 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.704

🔺 Escenario Alcista: 4.800

🔻 Escenario Bajista: 4.480