Boletín diario. Petróleo sobre $110, Trump da ultimátum a Irán y las acciones en Modo Risk-Off

Los futuros de acciones cotizan al alza junto con los metales a medida que se acerca el ultimátum de Estados Unidos a Irán. Los mercados tuvieron mucho que procesar tras el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que resultó más sólido de lo esperado y contribuyó a aliviar las recientes preocupaciones sobre el mercado laboral. Sin embargo, la atención sigue centrada en Oriente Medio, donde el presidente Trump fijó a Irán un plazo hasta el martes 7 de abril a las 20:00 EDT para reabrir el Estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo, bajo la amenaza de ataques contra instalaciones energéticas, eléctricas y puentes en todo el país. El secretario de Defensa, Hegseth, señaló que el lunes se registró el mayor volumen de ataques contra Irán hasta la fecha y anticipó una escalada aún mayor para el martes.

Trump indicó que las conversaciones con Irán avanzan de forma positiva, aunque reiteró que la fecha límite no se modificará y que no se ha firmado ningún alto el fuego. Además, advirtió que Estados Unidos tiene planes de destruir los puentes iraníes para la noche del martes y que todas las centrales eléctricas cesarían operaciones a medianoche, momento tras el cual la ofensiva se completaría en un período de cuatro horas. No obstante, según dos fuentes y diplomáticos israelíes familiarizados con las negociaciones, las probabilidades de alcanzar un acuerdo entre ambas naciones son muy bajas.

En la sesión de hoy, la atención de los mercados se dividirá entre la evolución del conflicto y la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos, incluyendo el informe de cambio de empleo de ADP y los pedidos de bienes duraderos de febrero.​​

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump reiteró que la fecha límite para Irán es el martes 7 de abril a las 20:00 EDT, asegurando que no se moverá y que no se ha firmado ningún alto el fuego. Aunque señaló que las conversaciones avanzan y que preferiría no atacar infraestructuras, advirtió que EE.UU. tiene planes para destruir puentes y centrales eléctricas iraníes a medianoche, con una ofensiva total en cuatro horas cuya reconstrucción tardaría 100 años. Trump también planteó que EE.UU. cobre peajes en el Estrecho de Ormuz. El secretario Hegseth confirmó que el lunes registró el mayor volumen de ataques desde el inicio de la operación, con una escalada prevista para el martes. El primer ministro israelí Netanyahu instó a Trump a no aceptar un alto el fuego, mientras que Israel aprobó una lista de objetivos de contingencia. Por su parte, diplomáticos israelíes ven muy improbable un acuerdo. Irán respondió con desafío: un asesor parlamentario dijo que es Trump quien debe rendirse, el mando militar calificó las amenazas de “delirantes” y la agencia atómica afirmó que las bombas no frenarán su programa nuclear. Irán permitió el tránsito de petroleros cataríes bajo un acuerdo previo, aunque la Guardia Revolucionaria los detuvo brevemente. El vicepresidente Vance permanece en espera para posibles negociaciones directas, y la Junta de Paz de Trump exige que Hamás finalice un acuerdo de desmilitarización de Gaza esta semana.

EE.UU.: Goolsbee (Fed, votante 2027) evaluó la inflación como “entre naranja y rojo” por el impacto de aranceles y precios energéticos, el mercado laboral como “amarillo” por baja contratación y despidos contenidos, y el sistema financiero también en “amarillo”, mostrando preocupación por los precios de los activos. En el plano político, el demócrata Ansari anunció su intención de presentar artículos de destitución contra el secretario Hegseth por la guerra en Irán.

Divisas: El EUR/USD retrocedió parte de las ganancias previas en una sesión con escasos catalizadores por los cierres festivos en Europa, mientras Stournaras del BCE señaló que la política monetaria dependerá del tamaño del choque energético. El GBP/USD se mantuvo sin dirección clara en torno a 1,3200. El USD/JPY subió levemente impulsado por un dólar algo más firme y la presión del yen ante el alza del petróleo, sumada a un gasto doméstico japonés peor de lo esperado.

Bonos: Los futuros de UST a 10 años operaron irregulares entre la incertidumbre geopolítica y el dato mixto del ISM Services, con cautela antes de nueva oferta. Los Bund se movieron discretamente tras el fin de semana largo y la presión energética, con emisiones por 6.500 millones de euros previstas entre martes y miércoles. Los JGB a 10 años oscilaron en torno al nivel de 130,00, presionados por el alza del petróleo y datos débiles de gasto familiar.

Japón: El Nikkei 225 no logró sostener sus avances iniciales, presionado por el encarecimiento del petróleo y datos decepcionantes de gasto familiar: el gasto doméstico mensual fue de 1,5% frente al 2,6% esperado, y en términos interanuales cayó -1,7% frente al -0,7% previsto.

China: El presidente Xi instó a acelerar la planificación y construcción de un nuevo sistema energético para garantizar la seguridad del país, ante el impacto que la guerra contra Irán está generando en la economía global.

Acciones: ASML cayó hasta un 4,7% tras la presentación de legislación en EE.UU. para endurecer las restricciones a la exportación de equipos de chips a China. En contraste, Broadcom subió hasta un 2,6% en el premarket tras anunciar un acuerdo a largo plazo con Google para desarrollar y suministrar Unidades de Procesamiento Tensorial.

Petróleo: Los futuros de crudo ampliaron sus ganancias con el WTI superando los 116 USD/barril a medida que se acerca el plazo para Irán, con ataques continuos durante la noche. ADNOC Gas aisló la zona afectada del complejo Habshan sin interrupciones en el suministro a clientes. Corea del Sur busca asegurar abastecimiento visitando Kazajistán, Omán y Arabia Saudí, mientras Brasil anunció subsidios al diésel importado y medidas para garantizar el GLP a hogares vulnerables.

Metales: El oro spot sufrió presión inicial por el alza del petróleo y un dólar más firme, pero se recuperó gradualmente hasta estabilizarse. Los futuros del cobre se mantuvieron en rango estrecho ante el apetito de riesgo mixto y la cautela por la fecha límite de Trump.​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio no ha logrado superar el nivel de los 24.353 puntos, evidenciando un fallo en la ruptura y la pérdida de la estructura de canal previamente definida. Este comportamiento abre la posibilidad de una continuidad del movimiento correctivo, cuyo principal soporte se sitúa en la zona correspondiente al 61,8% de retroceso de Fibonacci, ubicada en torno a los 23.888 puntos. Desde el punto de vista técnico, persiste la divergencia señalada por el MACD, mientras que el precio continúa cotizando por debajo de sus medias móviles, reforzando el sesgo bajista en el corto plazo.

En este contexto, el nivel de los 24.353 puntos se mantiene como referencia clave para definir la dirección del mercado. En caso de que el precio logre consolidarse por encima de este umbral, el precio podría dar continuidad alcista con hacia la resistencia cercana a los 24.766 puntos. De lo contrario, la presión bajista podría intensificarse.

🔹 Punto Clave: 24.353

🔺 Escenario Alcista: 24.766

🔻 Escenario Bajista: 23.888

Gráfico del Día

Los metales preciosos han mostrado una recuperación en un contexto donde, si bien la geopolítica continúa siendo incierta, el mercado ha comenzado a descontar la posibilidad de negociaciones orientadas a un alto al fuego. Tras alcanzar un mínimo en torno a los 4.455, el precio ha desarrollado un movimiento correctivo al alza. No obstante, no ha logrado superar los máximos previos, por lo que dicho nivel se mantiene como un punto pivote clave y referencia para la evolución del precio en el corto plazo.

El nivel de los 4.798 resulta fundamental para la dinámica actual, al coincidir con el retroceso del 61.8% de Fibonacci de la caída anterior. Mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona, se mantiene vigente la presión bajista, con un soporte relevante en torno a los 4.416. Por el contrario, una ruptura sostenida por sobre este nivel podría habilitar una extensión hacia la resistencia asociada al 76.4% de Fibonacci, ubicada en los 4.964. Desde el punto de vista técnico, la media móvil de largo plazo continúa reflejando una fase de lateralización, mientras que el indicador MACD mantiene una divergencia bajista.

🔹 Punto Clave: 4.455

🔺 Escenario Alcista: 4.798

🔻 Escenario Bajista: 4.964