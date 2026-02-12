Leer más
17:09 · 12 de febrero de 2026

Bolsa de Argentina cae casi 5% pese a aprobación de reforma laboral de Milei

Crisis económica en Argentina, bandera argentina en gráficos económicos.
Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave

  • La Bolsa de Argentina cae cerca de 5% pese a la media sanción de la reforma laboral.

  • El Senado aprobó el proyecto con 42 votos y ahora pasa a Diputados.

  • El riesgo país supera los 500 puntos básicos en medio de volatilidad global.

La Bolsa de Argentina retrocede cerca de un 5% este jueves, revirtiendo el optimismo inicial que había generado la aprobación en el Senado de la reforma de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El clima de volatilidad global terminó pesando más que el avance legislativo, golpeando especialmente a los mercados emergentes.

Facade of the Buenos Aires Stock Exchange building, Argentina
 

Senado aprueba reforma laboral con 42 votos

Durante la madrugada, el oficialismo consiguió un triunfo político relevante al obtener la media sanción del proyecto de Modernización Laboral con el respaldo de 42 legisladores.

La iniciativa apunta a flexibilizar el sistema laboral argentino, con el objetivo de dinamizar la creación de empleo formal, un indicador que permanece estancado desde hace décadas.

Principales cambios de la reforma laboral

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:

  • Implementación del banco de horas
     
  • Modificación del cálculo de indemnizaciones
     
  • Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
     
  • Habilitación de pagos salariales en moneda extranjera
     
  • Cambios en las condiciones de los convenios colectivos
     

La reforma ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará negociar con distintos bloques para lograr la sanción definitiva.

Volatilidad global revierte el optimismo inicial

Aunque el mercado había reaccionado con entusiasmo en las primeras operaciones tras conocerse la aprobación en el Senado, el contexto internacional adverso terminó imponiéndose.

Las acciones argentinas en Wall Street cotizan con fuertes caídas, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos, acumulando siete jornadas consecutivas en ese nivel.

Este comportamiento refleja la cautela de los inversionistas frente a la combinación de factores locales e internacionales, así como la sensibilidad del mercado argentino ante movimientos globales de aversión al riesgo.

Análisis Técnico

Desde una perspectiva técnica en gráfico diario, el ETF ARGT.US (Global X MSCI Argentina) muestra una corrección bajista importante tras rechazar la zona de máximos recientes, aunque mantiene su estructura de tendencia alcista de largo plazo al cotizar por encima de la EMA de 200 períodos. Actualmente, el precio se encuentra testeando un soporte crítico en los 91.50, nivel que se encuentra cerca de la EMA de 50 períodos , la cual ha sido perforada marginalmente, señalando debilidad en el impulso comprador inmediato. Si los vendedores logran consolidar el precio por debajo de los 91.50, el siguiente objetivo estructural sería el soporte de los 86.20, zona clave de confluencia técnica. El MACD respalda este escenario correctivo, mostrando barras de histograma en terreno negativo y líneas de señal con pendiente descendente, confirmando que el momentum actual favorece a la oferta hasta que no se recupere la zona de los 96.00.


Grafico del ETF MSCI de Argentina

Fuente: xStation5.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

13 de febrero de 2026, 17:02

La bolsa mexicana en máximos y un peso que sigue sorprendiendo
13 de febrero de 2026, 16:21

Resumen diario: El Mercado recupera pérdidas y espera rebajas de tasas
13 de febrero de 2026, 14:57

Tres mercados a seguir la próxima semana (13.02.2026)
13 de febrero de 2026, 12:35

APERTURA DE EE.UU.: El mercado busca dirección tras los datos de inflación

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.