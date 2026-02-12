Bolsa de Argentina cae casi 5% pese a aprobación de reforma laboral de Milei

El riesgo país supera los 500 puntos básicos en medio de volatilidad global.

El Senado aprobó el proyecto con 42 votos y ahora pasa a Diputados.

La Bolsa de Argentina cae cerca de 5% pese a la media sanción de la reforma laboral.

La Bolsa de Argentina retrocede cerca de un 5% este jueves, revirtiendo el optimismo inicial que había generado la aprobación en el Senado de la reforma de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El clima de volatilidad global terminó pesando más que el avance legislativo, golpeando especialmente a los mercados emergentes.

Senado aprueba reforma laboral con 42 votos

Durante la madrugada, el oficialismo consiguió un triunfo político relevante al obtener la media sanción del proyecto de Modernización Laboral con el respaldo de 42 legisladores.

La iniciativa apunta a flexibilizar el sistema laboral argentino, con el objetivo de dinamizar la creación de empleo formal, un indicador que permanece estancado desde hace décadas.

Principales cambios de la reforma laboral

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:

Implementación del banco de horas



Modificación del cálculo de indemnizaciones



Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)



Habilitación de pagos salariales en moneda extranjera



Cambios en las condiciones de los convenios colectivos



La reforma ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará negociar con distintos bloques para lograr la sanción definitiva.

Volatilidad global revierte el optimismo inicial

Aunque el mercado había reaccionado con entusiasmo en las primeras operaciones tras conocerse la aprobación en el Senado, el contexto internacional adverso terminó imponiéndose.

Las acciones argentinas en Wall Street cotizan con fuertes caídas, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos, acumulando siete jornadas consecutivas en ese nivel.

Este comportamiento refleja la cautela de los inversionistas frente a la combinación de factores locales e internacionales, así como la sensibilidad del mercado argentino ante movimientos globales de aversión al riesgo.

Análisis Técnico

Desde una perspectiva técnica en gráfico diario, el ETF ARGT.US (Global X MSCI Argentina) muestra una corrección bajista importante tras rechazar la zona de máximos recientes, aunque mantiene su estructura de tendencia alcista de largo plazo al cotizar por encima de la EMA de 200 períodos. Actualmente, el precio se encuentra testeando un soporte crítico en los 91.50, nivel que se encuentra cerca de la EMA de 50 períodos , la cual ha sido perforada marginalmente, señalando debilidad en el impulso comprador inmediato. Si los vendedores logran consolidar el precio por debajo de los 91.50, el siguiente objetivo estructural sería el soporte de los 86.20, zona clave de confluencia técnica. El MACD respalda este escenario correctivo, mostrando barras de histograma en terreno negativo y líneas de señal con pendiente descendente, confirmando que el momentum actual favorece a la oferta hasta que no se recupere la zona de los 96.00.

Fuente: xStation5.

