Brasil: encuesta muestra a Lula ampliamente adelante de Flávio Bolsonaro en 2026

Técnicamente, el sesgo de corto plazo sigue siendo alcista mientras el par defienda 5,4528 , con resistencias en 5,5556 y 5,6191 .

Pese a un tono restrictivo del Copom y una Selic alta por más tiempo , la señal monetaria pierde peso frente a la prima de riesgo político y un entorno global más defensivo.

El USDBRL se aproxima a 5,55 en un contexto donde el mercado vuelve a cobrar incertidumbre política en Brasil, tras una encuesta que refuerza la ventaja electoral de Lula y muestra una oposición fragmentada.

El real brasileño se debilita y el USDBRL se acerca a 5,55 por dólar, en una dinámica donde el mercado volvió a “cobrar” incertidumbre política aun cuando el telón de fondo monetario luce restrictivo. En el centro del relato está la nueva medición LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, que reordena expectativas sobre el mapa electoral de 2026, no solo por el nivel de apoyo al oficialismo, sino por lo que sugiere sobre la capacidad de la oposición para coordinarse y ofrecer una alternativa competitiva.

La reacción del mercado no requiere un evento disruptivo inmediato: basta con que aumente la probabilidad percibida de escenarios fiscales más inciertos para que la moneda incorpore una prima de riesgo adicional.

Qué dice la encuesta y por qué importa al mercado

Según Bloomberg, el sondeo —levantado entre el 10 y 15 de diciembre, con 18.154 entrevistas y margen de error ±1 punto— muestra a Luiz Inácio Lula da Silva ganando en todos los escenarios evaluados. En primera vuelta, Lula obtendría cerca de 48%, frente a 21,3% de Flávio Bolsonaro y 15% del gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

En un cara a cara, Lula aventaja a Flávio por 53%–41%, mientras que contra Freitas el margen se estrecha a alrededor de 4 puntos en un escenario de segunda vuelta. Para el mercado, la combinación “Lula con ventaja + oposición dispersa” suele traducirse en mayor probabilidad de continuidad política y, con ello, una reevaluación del ancla fiscal y del margen para sostener determinadas políticas.

El factor clave: quién encarna la opción pro-mercado

La parte más sensible para la divisa es que el sondeo también altera la lectura de quién representa la opción pro-mercado. Bloomberg remarca que la irrupción de Flávio Bolsonaro como carta respaldada por el bolsonarismo sacudió a inversionistas que venían apostando por Tarcísio de Freitas como figura con mejor recepción en mercados.

Si el campo opositor queda condicionado a esa definición, y Freitas no entra sin apoyo del bloque Bolsonaro, el riesgo es un camino más enredado hacia una candidatura unificada. Esa incertidumbre no necesita convertirse en crisis para impactar al real brasileño: alcanza con que suba la probabilidad de un escenario donde el debate fiscal se torne más incierto o donde la disciplina presupuestaria quede subordinada a la lógica electoral.

Política monetaria vs prima de riesgo: por qué ganó la política

Por eso, aunque las minutas del Copom hayan reforzado un tono vigilante —inflación con riesgos al alza y Selic alta por más tiempo, lo que normalmente ayuda al carry—, la respuesta del real fue limitada. El mercado está priorizando la prima de riesgo político por sobre la señal monetaria.

Este ajuste coincidió además con un tono global más defensivo —acciones a la baja, petróleo corrigiendo y rendimientos de EE. UU. elevados—, lo que incrementa el costo de oportunidad de mantener exposición en monedas emergentes, incluso cuando ofrecen tasas domésticas atractivas.

Análisis técnico USDBRL (M30)

En el análisis técnico M30, el USDBRL mantiene sesgo alcista de corto plazo y viene de testear una zona de extensión en 5,5556 (marcada como 161,8), con el precio sosteniéndose sobre el pivote 5,4528 (100) y con medias móviles inclinadas al alza.

Mientras el par defienda 5,4528 , se favorece la continuidad hacia 5,5556 y, con quiebre y cierre, hacia 5,6191 .

Soportes: 5,3892 (61,8) y luego 5,3412 .

Señal de agotamiento: una pérdida sostenida de esos soportes sería la primera indicación de que el impulso reciente se diluye y el mercado podría volver a un rango más amplio.

En síntesis, el real brasileño enfrenta un entorno donde la política volvió a pesar más que la tasa, y mientras esa prima de riesgo siga presente, el USDBRL tendrá incentivos a mantenerse en sesgo alcista.

