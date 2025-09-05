Braze sube un 12 % gracias a unas sólidas perspectivas financieras 📌

Braze (Estados Unidos) llegó a subir hasta un 19 % en el premarket tras presentar sólidos resultados del 2T fiscal y una guía para el 3T mejor a lo esperado. No obstante, durante la sesión las alzas se redujeron al 12 %. La dirección destacó el impulso de la personalización impulsada por IA y la tendencia del first-party data. La compañía también sorprendió positivamente en renovaciones de contratos y en la conversión mejorada de grandes acuerdos.

Resumen financiero (principales métricas):

Ingresos 2T: USD 180,1 millones vs. USD 171,7 millones est. ( +8,4 millones por encima )

BPA ajustado 2T: USD 0,15 vs. USD 0,03 est. ( +0,12 por encima )

Resultado neto 2T: pérdida de USD 27,9 millones

Margen bruto ajustado: 69,3 % (vs. 69,7 % est.)

Guía de ingresos 3T: USD 183,5–184,5 millones (vs. USD 180,3 millones cons.; ~+3,2–4,2 millones por encima )

Guía de BPA ajustado 3T: USD -0,06 a -0,07 (vs. USD 0,02 cons.)

Guía de ingresos FY2026: USD 717–720 millones (vs. USD 702–706 millones guía previa; USD 704,4 millones cons.)

Guía de BPA ajustado FY2026: USD 0,41–0,42 (vs. USD 0,15–0,18 guía previa; USD 0,17 cons.)

Un aspecto clave a vigilar es la rentabilidad: el margen bruto cayó interanual y se situó ligeramente por debajo del consenso, aunque la ejecución operativa pareció compensarlo, ya que la retención neta de ingresos (NRR) mostró descensos que se describieron como más moderados a lo largo del trimestre.

En conjunto, los resultados sugieren que Braze está navegando en un entorno macro mixto, mientras mantiene un crecimiento de suscripciones en el rango de los mid-teens (aprox. 13–17 %).

De forma destacada, la compañía elevó su guía tanto para el 3T como para el ejercicio fiscal 2026, lo que refleja una demanda sostenida de clientes para soluciones impulsadas por IA y personalización basada en first-party data.