Shell advierte resultados débiles en T4: el comercio de petróleo decepciona

Las acciones de Shell cayeron un -3,52% en Londres, cerrando en torno a 27,38 libras tras publicar una actualización de resultados antes de su informe trimestral. Los analistas esperan una revisión a la baja del 10% en los ingresos netos.

La compañía advirtió que su negocio de comercio de petróleo tuvo un desempeño significativamente menor en el cuarto trimestre. El enorme negocio interno de comercialización de Shell opera con petróleo, gas, combustibles, productos químicos y energías renovables, comercializando tanto producción propia como suministro de terceros. Aunque Shell no divulga resultados separados de sus comercializadoras, su rendimiento impacta directamente en las ganancias totales.

Sobreoferta y presión en márgenes

El contexto no favorece a las petroleras. El mercado se encuentra en una situación de sobreoferta que complica las condiciones comerciales. El Brent cayó 18% el año pasado y se ha mantenido prácticamente estable pese a la inestabilidad en Venezuela.

Shell no está sola en este escenario. Su rival ExxonMobil también señaló un cuarto trimestre difícil, indicando que los precios más bajos del petróleo y los márgenes químicos reducidos afectaron sus resultados. Para Shell, los márgenes de productos químicos cayeron a 140 dólares por tonelada métrica desde los 160 dólares del tercer trimestre.

La combinación de comercio débil, márgenes comprimidos y un ajuste fiscal llevará a la división de productos químicos a registrar pérdidas ajustadas, comparado con los 550 millones de dólares de beneficio del trimestre anterior.

Producción estable, pero presión financiera

En el segmento upstream (extracción de petróleo y gas) la producción se mantiene relativamente estable. Shell espera producir entre 1,84 y 1,94 millones de barriles de petróleo equivalente al día, en línea con los 1,83 millones del tercer trimestre. La producción integrada de gas se mantendría entre 930.000 y 970.000 barriles equivalentes diarios.

Sin embargo, hay un ajuste en el segmento de Gas Natural Licuado. Shell redujo su previsión de producción a entre 7,5 y 7,9 millones de toneladas métricas para el cuarto trimestre, desde su previsión anterior de 7,4 millones a 8 millones de toneladas.

El desafío para el CEO Wael Sawan es claro. Desde que asumió el cargo hace tres años, ha buscado recortar costos y vender activos de bajo rendimiento. Este trimestre representa su primera prueba real en un entorno de precios bajos, lo que presionará la capacidad de Shell para mantener sus recompras de acciones.

Catalizadores y contexto sectorial

El informe completo de resultados se publicará a principios del próximo mes. Los inversionistas deberán evaluar si las pérdidas en la división química son puntuales o reflejan una tendencia más prolongada.

El año pasado, las acciones de Shell fueron las de mejor desempeño entre las cinco mayores petroleras en términos de dólares. Sin embargo, las ganancias se desvanecieron desde su pico a mediados de noviembre, cerrando el año con un alza de 19%. La pregunta ahora es si la compañía puede defender ese rendimiento en un entorno de precios más difícil.

Shell consolidó su posición como el mayor comercializador de Gas Natural Licuado del mundo en 2025 con la puesta en marcha de una terminal de 29.000 millones de dólares. Esta inversión podría compensar parcialmente la debilidad en otras divisiones a mediano plazo.

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí