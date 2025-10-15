Buenos resultados y optimismo cauteloso en la bolsa europea

Las bolsas europeas comenzaron la sesión del miércoles con claras alzas, impulsadas por el buen desempeño de los mercados extranjeros y sólidos resultados empresariales. Los inversores reaccionaron con optimismo ante señales de mejora económica y una postura más flexible en política monetaria. Sin embargo, a medida que avanzó la jornada, el entusiasmo fue disminuyendo y los principales índices redujeron parte de las alzas iniciales, reflejando una cautela persistente entre los participantes del mercado. Los contratos del Euro Stoxx 50 suben un 0,6%.

En el plano corporativo, la atención se centró hoy en los resultados de ASML y Louis Vuitton, ambas con reportes sólidos que evidenciaron crecimiento en segmentos clave de negocio y respaldaron a los índices europeos durante la primera parte del día. Además, los comentarios de tono dovish de Jerome Powell tras el cierre de la sesión estadounidense de ayer aliviaron la tensión en los mercados, con su efecto reflejándose plenamente esta mañana. La crisis política en Francia, que en las últimas semanas había generado incertidumbre, parece entrar en una fase de estabilización, luego de que el nuevo primer ministro lograra asegurar el apoyo del Partido Socialista.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

En el índice alemán (DAX 40), los sectores de materiales, química y tecnología lideran las alzas. Las farmacéuticas y minoristas también mantienen avances, mientras que las medios y telecomunicaciones registran caídas.

Datos macroeconómicos

Se publicó el último dato de inflación al consumidor en España, con el IPC aumentando un 3% interanual y un 0,2% mensual, ambos por encima de las expectativas del mercado. Este nivel de inflación puede generar preocupación desde la perspectiva de la estabilidad de precios y la política monetaria del Banco Central Europeo, aunque también refleja que el consumo se mantiene elevado, pese a la creciente presión en el mercado laboral.

Análisis técnico – DAX 40 (D1)

Fuente: xStation5

El precio del DAX 40 se desliza lentamente hacia la zona de soporte en torno a los 24.350 puntos, marcada por los mínimos recientes y la línea de tendencia de largo plazo. Los compradores no lograron defender el nivel FIBO 23,6, lo que indica debilidad de la demanda. Una caída adicional podría llevar a una corrección hacia el soporte clave del nivel FIBO 50, donde también se encuentra la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100). Si los compradores quieren recuperar la iniciativa, deberán superar la resistencia en los 24.550 puntos, lo que podría abrir el camino hacia un nuevo máximo histórico (ATH).

Noticias corporativas

LVMH (Louis Vuitton, MC.FR) – El gigante del lujo sube un 13% en la sesión de hoy tras publicar resultados excepcionales . La compañía superó el consenso de los analistas en ingresos, destacando un crecimiento del 2% en mercados clave como China .

ASML (ASML.NL) – La empresa neerlandesa, pilar del mercado mundial de semiconductores , presentó muy buenos resultados . Aunque no superó las previsiones de EPS, sí excedió las estimaciones de ingresos , con pedidos por 5.400 millones de euros , por encima de lo esperado. La acción sube un 3% .

BASF (BAS.DE) – La química alemana avanza un 1% tras recibir un aumento en su precio objetivo por parte de City.

BMW (BMW.DE) – El gigante automotriz recibió una rebaja de calificación por parte de Jefferies , que cambió su recomendación a “mantener”, señalando a Mercedes-Benz como una alternativa de inversión más atractiva. El movimiento en la valoración de la compañía permanece limitado.

Stellantis (STELA.IT) – El conglomerado automotriz anunció inversiones por 13.000 millones de dólares en EE. UU. para eludir aranceles . La acción sube más de 2% .

Lufthansa (LHA.DE) – Morgan Stanley rebajó su recomendación a “infraponderar”, provocando una caída de alrededor del 0,5% en el precio de la acción.

