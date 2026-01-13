Cacao se desploma en enero: clima favorable y demanda débil presionan los precios

El clima favorable en Costa de Marfil y Ghana mejora las perspectivas de cosecha para febrero y marzo.

Los futuros del cacao caen más de un 10% en enero hasta US$5.214 por tonelada, extendiendo el desplome del 48% de 2025.

El cacao extiende su tendencia bajista y acumula una caída mayor a 10% en los primeros 12 días de 2026, cotizando en US$5.214 por tonelada. El retroceso se produce tras el peor año en la historia del commodity, cuando los precios se desplomaron 48% en 2025.

El cacao cae a mínimos de un mes y medio

Los precios del cacao cayeron a su nivel más bajo desde finales de noviembre, cotizando en US$5.443 por tonelada. La caída acumulada en los primeros días de enero alcanza el 12%, extendiendo la presión vendedora que dominó en 2025.

El viernes 9 de enero, el cacao en Nueva York sufrió su mayor desplome intradía desde julio de 2024, cayendo hasta un 13% en una sola sesión. El movimiento eliminó las ganancias obtenidas a principios de semana, que estaban vinculadas al reequilibrio de índices de materias primas.

Esta caída se produce después de que el cacao cerrará 2025 con un retroceso del 48,1%, la mayor caída anual registrada. Los precios habían alcanzado un máximo histórico en diciembre de 2024 tras malas cosechas en África Occidental, pero la mejora de las perspectivas de oferta revirtió completamente ese rally.

Clima favorable cambia el panorama de oferta

El clima en las principales regiones productoras ha mejorado significativamente. Las lluvias recientes en Costa de Marfil y Ghana han generado optimismo entre los agricultores sobre la calidad y cantidad de los cultivos.

El fabricante de chocolate Mondelez confirmó esta tendencia: el último conteo de mazorcas en África Occidental es 7% superior al promedio de los últimos cinco años y significativamente mayor a la cosecha del año anterior. La cosecha principal de Costa de Marfil ya comenzó y se espera que la producción aumente durante febrero y marzo.

Demanda débil y presión vendedora

A pesar del aumento previsto en la producción, la demanda se mantiene moderada. Los datos de procesamiento de cacao en Europa, que se publican esta semana, se espera que reflejen un estancamiento continuo del consumo.

Los productores mundiales de chocolate ya habían advertido sobre menores ventas el año pasado. Adicionalmente, el anuncio de la Casa Blanca sobre planes de eliminar los aranceles al cacao aumentó la presión vendedora, ya que reduce los costos de importación y las expectativas de precios elevados.

Inventarios, índices y volatilidad

Un factor de soporte es la incorporación del cacao al Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM) que comenzó el 8 de enero. Las compras relacionadas con el reequilibrio del índice podrían generar demanda técnica.

Los inventarios muestran señales mixtas. Las reservas de cacao monitoreadas por el ICE en puertos estadounidenses cayeron a un mínimo de 10 meses de 1.626.105 sacos el 26 de diciembre. Sin embargo, desde entonces se han recuperado hasta 1.675.908 sacos, un máximo de 5 semanas.

Fuente: Cocoa Certified Stock Reports January 13,2026. ICE

El interés abierto —el número de contratos en circulación— ha repuntado a su nivel más alto desde febrero, aunque permanece muy por debajo de los niveles de hace un par de años. La adición de posiciones podría amplificar las fluctuaciones de precios en un mercado relativamente pequeño.

Los datos de molienda del cuarto trimestre, que se publican esta semana, serán clave para confirmar si la demanda sigue estancada o muestra signos de recuperación.

La próxima zona a vigilar es el nivel de los US$5.000 por tonelada, una ruptura del soporte que podría llevar al cacao a cotizar en precios no vistos desde principios del 2024.





Fuente: xStation5

