Cierre de mercado: Petróleo se desploma ante señales de mayor oferta mientras Oracle bate resultados

Los mercados estadounidenses cerraron con caídas moderadas en una sesión marcada por la alta volatilidad generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que sacudió los mercados energéticos. El petróleo cayó cerca de un 12% (su mayor baja desde 2022) tras una confusa señal de la Casa Blanca sobre el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz, aunque el WTI logró recuperarse y cerrar en torno a los 83 dólares. La incertidumbre energética, sumada a una débil subasta del Tesoro y una ola de emisiones de deuda corporativa, presionó los bonos al alza (rendimiento a 10 años en 4,15%), mientras los inversores temen que un shock de oferta prolongado reactive la inflación. En ese contexto, el G7 comenzó a evaluar la liberación de reservas estratégicas de petróleo, y Oracle fue la nota positiva de la jornada al subir tras entregar un pronóstico alcista. Oracle fue la excepción positiva de la jornada al dispararse tras presentar resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado y entregar un pronóstico alcista que renovó el optimismo en el sector tecnológico.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: En el frente geopolítico, el presidente Trump advirtió a través de Truth Social que, si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, estas deben ser retiradas de inmediato, señalando que su eliminación sería un paso en la dirección correcta, aunque advirtió que la inacción conllevaría consecuencias militares de una magnitud sin precedentes. En paralelo, según Axios, Estados Unidos solicitó a Israel que detuviera los ataques contra infraestructura energética iraní. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó la confianza de Trump en que los objetivos se alcanzarán con rapidez, precisando que la Marina estadounidense está lista para escoltar petroleros en caso de ser necesario, que el presidente no descarta utilizar las reservas estratégicas de petróleo como herramienta de presión y que los precios del crudo deberían descender una vez concluida cualquier operación en Irán, mercados que el equipo energético de la Casa Blanca monitorea de cerca.

Estados Unidos: En el plano macroeconómico, la subasta de deuda del Tesoro a 3 años registró la demanda más débil desde abril, obligando a los bancos a absorber un volumen de papel superior al habitual, lo que convierte a las subastas restantes de la semana en un indicador clave a seguir. Por el lado inmobiliario, las ventas de vivienda sorprendieron al alza con un incremento mensual del 1,7%, y la caída de enero fue revisada favorablemente de -8,4% a -5,9% intermensual. En materia laboral, el informe ADP señaló que los empleadores privados incorporaron en promedio 15.500 puestos de trabajo semanales, con las ganancias de empleo alcanzando su nivel más alto desde Acción de Gracias del año pasado, manteniéndose estables en febrero tras cinco semanas consecutivas de fortalecimiento.

Petróleo: El mercado petrolero experimentó una jornada de marcada volatilidad. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, convocó una reunión de gobiernos miembros para el martes con el fin de evaluar si resulta necesario liberar reservas estratégicas ante el actual contexto de tensión. Los futuros del WTI de NYMEX para abril cerraron en 83,45 dólares por barril, acumulando una caída de 11,32 dólares, equivalente a un descenso del 11,94% en la sesión. A esto se suma que refinerías de Oriente Medio habrían cerrado aproximadamente 1,9 millones de barriles por día de capacidad de refinación como consecuencia directa del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Oro: El metal precioso retomó el nivel de los 5.200 dólares durante la sesión, aunque no logró sostener las ganancias y cerró a la baja, arrastrado por el caos generado en los mercados de crudo hacia el cierre del día.

Acciones: Oracle presentó resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 superiores a las estimaciones en prácticamente todas las líneas: EPS ajustado de 1,79 dólares frente a los 1,70 esperados, ingresos totales de 17.190 millones de dólares versus los 16.890 millones proyectados y un margen operativo ajustado del 43%. Los ingresos en la nube ascendieron a 8.900 millones de dólares, mientras que las obligaciones de rendimiento pendientes se dispararon a 553.000 millones de dólares desde los 130.000 millones del año anterior. La compañía elevó su previsión de ingresos totales a 90.000 millones de dólares. Por su parte, Micron Technologies subió un 6,20% tras anunciar un acuerdo con Applied Materials. Finalmente, Novo Nordisk recibió una carta de advertencia de la FDA por no haber reportado todos los efectos secundarios sospechosos asociados a Ozempic; el regulador señaló que la compañía aún no ha demostrado que los cambios planeados evitarán incumplimientos similares en el futuro, a lo que Novo respondió comprometiéndose a abordar las observaciones de forma rápida e integral.

Análisis US100

El precio ha encontrado una resistencia relevante en el nivel de los 25.242 puntos. Hasta el momento, el mercado no ha logrado superar esta zona con solvencia, por lo que se mantiene como la referencia técnica principal a vigilar en el corto plazo. Además, la divergencia bajista en el MACD continúa vigente, lo que refleja una posible pérdida de impulso en la subida actual.

En este contexto, mientras el precio no consiga romper con claridad la resistencia de los 25.242 puntos, aumenta la probabilidad de un movimiento correctivo hacia el soporte de los 24.344 puntos. Por el contrario, una superación consistente de dicha resistencia reforzaría el sesgo alcista y abriría la puerta a una extensión del movimiento hacia la región de los 26.000 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio ha mantenido su estructura dentro de un canal alcista, pese a la fuerte reversión observada hacia la parte baja del mismo. Actualmente, la cotización se ha estabilizado en esta zona de soporte, por lo que la región de los 5.159 puntos se posiciona como el nivel clave. Mientras el precio logre sostenerse por encima de este umbral, se mantiene vigente la posibilidad de una continuidad del movimiento dentro del canal, con una resistencia ubicada en torno a los 5.273 puntos.

Por otro lado, una ruptura del soporte en los 5.159 puntos incrementaría la presión bajista y podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor profundidad hacia la zona de los 5.051 puntos.

​​​​​​​Fuente: xStation5