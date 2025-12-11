El informe del mercado laboral australiano de noviembre ha resultado más débil de lo esperado. Como resultado, el mercado forex apunta a una importante bajada del dólar australiano.

El dólar australiano retrocede

En concreto, el informe revela que el empleo cayó inesperadamente en 21.300 personas, la mayor caída mensual en nueve meses. La estabilización de la tasa de desempleo en el 4,3% no tranquilizó al mercado, ya que la composición de los datos fue débil: el empleo a tiempo completo se desplomó en 56.500 personas, la participación cayó al 66,7% y el subempleo aumentó al 6,2%, el nivel más alto en más de un año. La disminución simultánea de la población empleada y desempleada sugirió que algunas personas están abandonando el mercado laboral, lo que refuerza la idea de un enfriamiento, aunque no de un colapso. Estos factores someten al dólar australiano a una presión moderada a pesar de la debilidad del dólar estadounidense tras el recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Fed de ayer.

Pese a ello, el potencial de caída del dólar australiano se mantiene parcialmente limitado por la postura aún restrictiva del RBA. La gobernadora Michele Bullock recordó esta semana que la Junta debatió activamente escenarios que requieren una subida de tipos, subrayando que "es erróneo asumir" que el RBA no está dispuesto a endurecer la política monetaria si la inflación se mantiene estable. El mercado laboral se está relajando gradualmente, mientras que los costes laborales, el repunte de la inflación y la persistentemente alta utilización de la capacidad siguen siendo motivos de preocupación para el Banco. En consecuencia, no prevé recortes de tipos, y parte del mercado incluso ve el riesgo de una subida en 2026 si la inflación vuelve a acelerarse. Por ahora, los datos dispares del mercado laboral complican las perspectivas a corto plazo, pero no alteran fundamentalmente la postura del RBA.

Cotización del AUD/USD

El par AUD/USD cae un 0,35% hasta el cruce de 0,6647, borrando parte de las subidas de ayer tras la decisión de la Fed.