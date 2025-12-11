Leer más
06:56 · 11 de diciembre de 2025

Caída del dólar australiano tras conocer los datos del mercado laboral

Conclusiones clave
MSCI Australia
ETFs
IBC6.DE, iShares MSCI Australia UCITS (Acc EUR)
-
-
Conclusiones clave
  • El dólar australiano retrocede tras el informe del mercado laboral del mes de noviembre.
  • El reporte ha revelado que el empleo ha caído en 21.300 personas, firmando mayor caída mensual en nueve meses.
  • El par AUD/USD retrocede un 0,35% hasta el cruce de 0,6647.

El informe del mercado laboral australiano de noviembre ha resultado más débil de lo esperado. Como resultado, el mercado forex apunta a una importante bajada del dólar australiano.

El dólar australiano retrocede

En concreto, el informe revela que el empleo cayó inesperadamente en 21.300 personas, la mayor caída mensual en nueve meses. La estabilización de la tasa de desempleo en el 4,3% no tranquilizó al mercado, ya que la composición de los datos fue débil: el empleo a tiempo completo se desplomó en 56.500 personas, la participación cayó al 66,7% y el subempleo aumentó al 6,2%, el nivel más alto en más de un año. La disminución simultánea de la población empleada y desempleada sugirió que algunas personas están abandonando el mercado laboral, lo que refuerza la idea de un enfriamiento, aunque no de un colapso. Estos factores someten al dólar australiano a una presión moderada a pesar de la debilidad del dólar estadounidense tras el recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Fed de ayer.

Pese a ello, el potencial de caída del dólar australiano se mantiene parcialmente limitado por la postura aún restrictiva del RBA. La gobernadora Michele Bullock recordó esta semana que la Junta debatió activamente escenarios que requieren una subida de tipos, subrayando que "es erróneo asumir" que el RBA no está dispuesto a endurecer la política monetaria si la inflación se mantiene estable. El mercado laboral se está relajando gradualmente, mientras que los costes laborales, el repunte de la inflación y la persistentemente alta utilización de la capacidad siguen siendo motivos de preocupación para el Banco. En consecuencia, no prevé recortes de tipos, y parte del mercado incluso ve el riesgo de una subida en 2026 si la inflación vuelve a acelerarse. Por ahora, los datos dispares del mercado laboral complican las perspectivas a corto plazo, pero no alteran fundamentalmente la postura del RBA.

Cotización del AUD/USD

El par AUD/USD cae un 0,35% hasta el cruce de 0,6647, borrando parte de las subidas de ayer tras la decisión de la Fed.

Fuente: Plataforma de XTB
12 de diciembre de 2025, 15:30

Tres mercados clave para seguir la próxima semana (12.12.2025)
12 de diciembre de 2025, 14:10

El peso mexicano se fortalece y roza ya las 18 unidades por dólar al cierre del año
12 de diciembre de 2025, 12:15

El precio del dólar en Colombia avanza este 12 de diciembre.
12 de diciembre de 2025, 11:49

Perú mantiene tasa en 4,25% pese a una inflación bajo control

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.