Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo

- El petróleo supera los 93 dólares por barril, tras subir más de 10% por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
- El oro sube más de 1,5%, impulsado por los crecientes riesgos de estanflación global.
- El informe NFP de EE. UU. sorprendió negativamente, mostrando una caída de 92.000 empleos.
- Bitcoin y Ethereum retroceden, con Ethereum perdiendo más de 5%.
El viernes dejó caídas en Wall Street y un fuerte repunte del petróleo, con el crudo subiendo más de 10% y superando los 93 dólares por barril por primera vez desde 2023.
El conflicto en Medio Oriente continúa intensificándose, con Irán llevando a cabo ataques hoy contra bases estadounidenses en Bahréin e Irak. El presidente Donald Trump subrayó que Estados Unidos continuará la guerra hasta lograr una victoria total, reforzando las expectativas del mercado de que la operación podría durar al menos varias semanas. De forma extraoficial, Marco Rubio habría señalado que la operación podría prolongarse alrededor de cuatro semanas.
El oro sube ante riesgos de estanflación
En medio del aumento de la incertidumbre geopolítica y económica, incluidos riesgos de estanflación, el oro sube más de 1,5%, superando los 5.160 dólares por onza, a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense y del aumento de los rendimientos de los bonos.
Datos macroeconómicos de Estados Unidos
Informe NFP – febrero
-
Cambio en el empleo: -92k (previsión: 55k; anterior: 126k revisado desde 130k)
-
Tasa de desempleo: 4,4% (previsión: 4,3%; anterior: 4,3%)
-
Crecimiento de salarios promedio: 3,8% interanual (previsión: 3,7%; anterior: 3,7%)
El último informe NFP sorprendió a todas las previsiones, marcando la segunda caída del empleo en Estados Unidos en los últimos cinco meses.
La debilidad del mercado laboral fue visible en casi todos los sectores, con la mayor corrección en:
-
Salud y educación: -34k (vs. +129k anteriormente), que habían sido los sectores más fuertes en el informe previo.
-
Ocio y hospitalidad: -27k.
Ventas minoristas – enero
-
Dato general: -0,2% mensual (previsión: -0,3%; anterior: 0%)
-
Ventas subyacentes: 0% mensual (previsión: +0,1%; anterior: 0%)
Criptomonedas bajo presión
Bitcoin también cotiza a la baja hoy, retrocediendo desde aproximadamente 71.000 hasta 68.000 dólares.
La caída ha debilitado nuevamente las expectativas de un rebote más amplio, ya que el último rally se detuvo en la zona de 74.000–75.000 dólares, un nivel importante desde el punto de vista del posicionamiento de los dealers.
Ethereum cae aún más, con pérdidas superiores al 5%, situándose por debajo de los 2.000 dólares.
Datos macroeconómicos de la Eurozona
El PIB de la Eurozona ajustado estacionalmente (trimestral) para el cuarto trimestre de 2025 se situó por debajo de las expectativas, en 0,2% (previsión: 0,3%; anterior: 0,3%).
Datos clave de la Eurozona
-
Gasto público (T/T, 4T): 0,5% (previsión: 0,5%; anterior: 0,7%)
-
Consumo de los hogares (T/T): 0,4% (previsión: 0,4%; anterior: 0,2%)
-
PIB interanual (4T): 1,2% (previsión: 1,3%; anterior: 1,3%)
-
Empleo T/T (4T final): 0,2% (anterior: 0,2%)
-
Empleo A/A (4T final): 0,7% (anterior: 0,6%)
Acciones destacadas
En el mercado bursátil estadounidense:
-
Marvell Technology sube casi 11% después de elevar su previsión de ingresos a 15.200 millones de dólares, desde los 14.200 millones anteriores.
-
El crecimiento esperado de ventas este año se sitúa en 30% interanual, por encima de las estimaciones.
Sin embargo, el sentimiento fuera del sector energético sigue siendo muy débil, especialmente en el sector financiero, donde BlackRock cae cerca de 7%.
Boeing sube tras posible acuerdo con China
Las acciones de Boeing suben más de 2,5% después de que Financial Times informara que la compañía está en conversaciones con China para un pedido de 500 aviones Boeing 737 MAX.
El acuerdo podría formar parte de relaciones económicas más amplias entre Estados Unidos y China y podría reforzar significativamente la cartera de pedidos de Boeing.
Advertencia de Irán a Europa
Según France24, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el país afirmó que “la Unión Europea se convertiría en un objetivo legítimo si Europa se une a la guerra en Medio Oriente.”
Por ahora, los futuros del EU50 han reaccionado de forma muy limitada a estas declaraciones.
Recientemente, Francia desplegó un portaaviones hacia Medio Oriente, reflejando un aumento de la presencia militar europea en la región.
