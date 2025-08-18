Caída significativa en la balanza comercial de la UE

En junio, la balanza comercial de la UE se contrajo significativamente, registrando un superávit desestacionalizado de 2.800 millones de euros, muy por debajo del pronóstico de 18.100 millones y del dato previo de 16.200 millones. El superávit sin ajuste estacional también cayó hasta los 7.000 millones, por debajo de los 13.000 millones estimados y lejos de los 16.200 millones anteriores, lo que refleja una notable desaceleración en la actividad comercial.
Datos clave:
- Balanza comercial exterior ajustada estacionalmente, junio: 2.800 millones (pronóstico: 18.100 millones; anterior: 16.200 millones)
- Balanza comercial exterior no ajustada estacionalmente, junio: 7 mil millones (pronóstico: 13 mil millones; anterior: 16,2 mil millones)
