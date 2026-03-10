Petróleo: del shock geopolítico a la fase de definición técnica

El mercado del petróleo ha pasado en pocos días por varias fases emocionales típicas cuando la geopolítica irrumpe en el sistema energético. Primero llegó el miedo, luego la compra impulsiva ante el riesgo de interrupción del suministro, después el alivio tras señales políticas de desescalada y ahora aparece algo más interesante para el mercado: la duda. Y muchas veces es precisamente en esa fase donde el precio empieza realmente a definirse. El crudo llegó a dispararse hasta 119,50 dólares por barril cuando el mercado comenzó a descontar un posible shock serio de suministro en Oriente Medio. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó drásticamente la tensión en el Golfo Pérsico y afectó al corazón logístico del mercado energético global.

El Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, registró una caída cercana al 90% en el tráfico marítimo, mientras se producían ataques a petroleros y daños en infraestructuras energéticas clave como Ras Tanura, Ras Laffan y el hub de Fujairah. Todo ello disparó la prima de riesgo geopolítico del mercado. Sin embargo, el petróleo también reacciona rápidamente cuando cambia la narrativa. Los comentarios de Donald Trump sugiriendo que la guerra podría terminar “muy pronto” provocaron un giro inmediato en el sentimiento del mercado. El Brent, que había rozado los 120 dólares, comenzó a retroceder rápidamente.

A este cambio se sumó la posibilidad de que el G7 libere entre 300 y 400 millones de barriles de reservas estratégicas, una señal dirigida claramente a enfriar el pánico y recordar que existen herramientas para amortiguar un shock de oferta. Este cambio de expectativas explica la caída desde 119,50 hasta la zona de 81,33 dólares. Pero eso no significa que el riesgo haya desaparecido, sino más bien que el mercado ha dejado de descontar automáticamente el peor escenario.

Saudi Aramco ha advertido de posibles “consecuencias catastróficas” si el bloqueo de Ormuz se prolonga, aunque al mismo tiempo ha conseguido redirigir parte de sus exportaciones hacia el Mar Rojo a través del puerto de Yanbu y el oleoducto Este-Oeste, lo que permitiría restaurar cerca del 70% de sus envíos normales en pocos días. Además, la principal terminal exportadora iraní, la isla de Kharg, permanece intacta. Aproximadamente nueve de cada diez barriles que exporta Irán salen desde esta instalación, y hasta ahora ni Washington ni Israel han atacado esa infraestructura. Esto sugiere que, pese al conflicto, todavía existen límites implícitos en la escalada.

El mercado entra en una fase técnica decisiva

Con este contexto, el crudo entra ahora en una fase técnica más delicada. Tras el desplome desde máximos, el precio intenta construir un rebote, y aquí es donde el análisis técnico vuelve a ser clave. La primera zona realmente importante se sitúa en 91,37 dólares. Ese nivel actúa como frontera entre un rebote técnico normal y un intento más serio de reconstrucción alcista. Si el precio logra consolidar por encima de 91,37, el mercado podría empezar a enviar una señal diferente: que el impulso bajista está perdiendo fuerza y que algunos participantes están dispuestos a volver a comprar riesgo energético. Sin embargo, el riesgo de ruptura falsa es elevado. Si el precio supera esa zona y luego retrocede rápidamente, el mercado podría utilizar el rebote simplemente para liberar posiciones antes de retomar la presión bajista. Por ello, la zona de 85 dólares empieza a ser clave como soporte. Si el crudo pierde ese nivel con claridad, el rebote quedaría debilitado y el mercado podría volver a inclinarse hacia nuevas caídas de corto plazo.

En definitiva, el petróleo se mueve ahora entre dos narrativas. Por un lado, los riesgos logísticos y geopolíticos siguen presentes; por otro, existen señales de contención como la posible liberación de reservas estratégicas y la redirección parcial de exportaciones saudíes. Por eso esta zona es tan relevante. El mercado ya no está reaccionando al pánico inicial ni al alivio posterior. Ahora está en el momento de decidir.

Si el precio consolida por encima de 91,37, el rebote podría ganar tracción. Si falla y vuelve a perder niveles clave, la presión bajista podría imponerse nuevamente.



Fuente: xStation

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.