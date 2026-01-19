Caídas en el mercado cripto

- ¿Qué podemos esperar del precio del Bitcoin?
El precio de Bitcoin comienza la semana con caídas. En el gráfico diario se puede ver como el precio lidia con la media móvil de 100 períodos. La pérdida de esta media podría favorecer la reanudación de la tendencia bajista, con los mínimos recientes en el rango de los 84.000 dólares como objetivo potencial.
Precio del Bitcoin
Fuente : Plataforma de XTB (velas diarias)
No se observa una tendencia clara en el intervalo de cuatro horas. Sin embargo, el impulso bajista de hoy ha anulado el patrón local 1:1, y el precio está probando el soporte del promedio de 100 períodos. Si este nivel también se rompe, no se puede descartar un movimiento hacia los 87.800 dólares, donde se encuentra el soporte de un patrón geométrico mayor.
Fuente : Plataforma de XTB (velas de 4 horas)
