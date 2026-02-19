Calendario del día: Balanza comercial de EE. UU. y solicitudes de desempleo

La publicación macroeconómica más importante del día es la balanza comercial estadounidense de diciembre. En el contexto del objetivo declarado de Trump de reducir el déficit, estos datos son importantes tanto por la tendencia como por el impacto de los aranceles impuestos. El consenso espera un déficit de -55.500 millones de dólares, en comparación con los -56.800 millones de dólares de noviembre.
También recibiremos los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Las cifras se han mantenido estables en el rango de 210.000 a 240.000, lo que indica un mercado laboral relativamente equilibrado. En esta ocasión, las expectativas se sitúan en 225.000 frente a las 227.000 de la semana anterior.
Calendario económico del jueves 19 de febrero
- 13:30 GMT – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- 13:30 GMT – Balanza comercial de EE. UU. de diciembre
- 15:30 GMT – Datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural en EE. UU.
- 17:00 GMT – Datos del Departamento de Energía sobre los inventarios de petróleo crudo en EE. UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.