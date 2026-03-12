Nuevas cifras de solicitudes de desempleo en EE. UU.

Conclusiones clave Hoy se darán a conocer las solicitudes de desempleo de Estados Unidos.

El dato podrá influir en las expectativas sobre la FED.

China, Turquía, República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda también publicarán datos.

Hoy, los inversores seguirán de cerca las solicitudes de desempleo en EE. UU., que, junto con el IPC de ayer y el informe de PCE de mañana, ofrecerán un panorama más completo del mercado laboral y las presiones inflacionarias. Unas solicitudes estables o en descenso podrían disipar las preocupaciones sobre el mercado laboral y potencialmente influir en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, mientras que unas cifras más altas podrían alimentar las expectativas de nuevas subidas de tipos. Más allá de EE. UU., la atención del mercado también se centra en los datos de China, Turquía, la República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda, que ofrecen una visión más amplia de la actividad económica y las tendencias en la producción, las ventas minoristas y el comercio exterior.

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