Nuevas cifras de solicitudes de desempleo en EE. UU.

- Hoy se darán a conocer las solicitudes de desempleo de Estados Unidos.
- El dato podrá influir en las expectativas sobre la FED.
- China, Turquía, República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda también publicarán datos.
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- El dato podrá influir en las expectativas sobre la FED.
- China, Turquía, República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda también publicarán datos.
Datos mixtos en EE. UU.: caen expectativas de inflación mientras aumentan las vacantes laborales en el informe JOLTS
El mercado laboral de Canadá continúa deteriorándose tras débiles datos de empleo
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (13.03.2026)
La inflación PCE en EE. UU. cumple con previsiones mientras el crecimiento del PIB se desacelera
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