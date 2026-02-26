Calendario del día: Conversaciones entre EE. UU. e Irán

La atención del mercado se centra en la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, considerada la última oportunidad para evitar una escalada del conflicto. En la sesión estadounidense, los datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo serán clave, aunque no se espera que las cifras cercanas a las previsiones tengan un impacto significativo en el mercado. Los discursos de Lagarde y Lombardelli, del BCE y el Banco de Inglaterra, también podrían atraer a los inversores.
Calendario económico del día
- 09:30 - Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde
- 11:00 - Confianza del consumidor (febrero): pronóstico: -12,2; anterior: -12,2
- 11:00 - Indicador de sentimiento económico (febrero): pronóstico: 99,4; anterior: 99,8
- 11:00 - Clima empresarial (febrero): pronóstico: 7,2; anterior: 7,5
- 11:00 - Sentimiento en el sector servicios (febrero): pronóstico: -6,8; anterior: -6,1
- 11:20 - Discurso de Lombardelli, del Banco de Inglaterra
- 14:30 - Número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (13 de febrero): pronóstico: 1,869 millones; anterior: 1,860 Millones
- 14:30 - Promedio de cuatro semanas de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (20 de febrero): pronóstico: 219.000, anterior: 219.000.
- 14:30 - Número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (20 de febrero): pronóstico: 216.000, anterior: 206.000.
- 16:00 - Cuenta corriente (4T): pronóstico: -9.680 millones, anterior: -7.700 millones.
- 16:30 - Variación del inventario de gas natural según la EIA (20 de febrero): pronóstico: -144.000 millones, anterior: -144.000 millones.
- 17:00 - Actividad manufacturera de la Reserva Federal de Kansas (febrero): pronóstico: -2, anterior: -2.
Javier Milei impulsa reforma a la Ley de Glaciares para liberar US$40.000 millones en cobre
Jane Street: el legendario market maker ante los tribunales
Mercado mundial de smartphones podría sufrir su mayor caída por crisis de chips de memoria
Colapso del PIB en Canadá; la inflación del productor en EE.UU. se acelera
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.