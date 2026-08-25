El sentimiento del mercado esta mañana está marcado por la renovada preocupación sobre el ritmo de crecimiento económico de la zona euro y la persistencia de la inflación. Los inversores están analizando los datos mixtos de PMI publicados ayer en busca de nuevas pistas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales. La sesión de hoy traerá varias publicaciones importantes de las economías europeas, entre ellas el dato final del PIB de Alemania y el índice Ifo de clima empresarial. Más tarde, la atención se trasladará a Estados Unidos, donde los datos del mercado inmobiliario y el índice de confianza del consumidor de The Conference Board serán los protagonistas y podrían provocar una mayor volatilidad en el EUR/USD y en los índices de Wall Street.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de agosto, que apuntan a una vigilancia de carácter restrictivo continuada ante las persistentes presiones inflacionistas, especialmente en el mercado laboral.

Calendario del día

08:00 — Alemania — PIB final t/t: último dato: 0,3 %. Consenso: 0,2 %. Anterior: 0,4 %.

08:00 — Alemania — PIB final, ajustado por efectos estacionales, a/a: último dato: 1,0 %. Consenso: 0,9 %. Anterior: 0,8 %.

08:45 — Francia — Índice de confianza del consumidor: consenso: 87. Anterior: 86.

09:30 — Suecia — Actas de la reunión del Riksbank.

09:30 — Polonia — Tasa de desempleo: consenso: 5,9 %. Anterior: 5,8 %.

10:00 — Alemania — Índice Ifo de clima empresarial: consenso: 87,1. Anterior: 86,6.

14:00 — Hungría — Decisión sobre los tipos de interés: consenso: 5,50 %. Anterior: 5,75 %.

14:00 — EE. UU. — Intervención del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

16:00 — EE. UU. — Ventas de viviendas nuevas: consenso: 620.000. Anterior: 628.000.

16:00 — EE. UU. — Índice de confianza del consumidor de The Conference Board: consenso: 90,2. Anterior: 90,8.

16:00 — EE. UU. — Índice manufacturero de la Fed de Richmond: consenso: 7. Anterior: 5.

22:00 — EE. UU. — Intervención del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

22:40 — EE. UU. — Inventarios semanales de crudo de la API: consenso: +0,5 millones de barriles. Anterior: -0,33 millones de barriles.

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