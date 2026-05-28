Calendario del día: Hoy se publica el dato del PCE

La actividad bursátil matutina en los mercados financieros globales se vio marcada por un fuerte resurgimiento del riesgo geopolítico. Tras los informes de nuevos ataques militares estadounidenses durante la noche contra objetivos militares y drones en Irán, los precios del petróleo crudo repuntaron con fuerza, alcanzando el 2% de subida.

Estas tensiones se tradujeron en un claro deterioro del sentimiento en Asia, donde los principales índices bursátiles registraron pérdidas, truncando una ola de optimismo previa. Un factor adicional que influyó en la postura de los mercados fueron los comentarios de Lisa Cook (Fed), que declaró estar dispuesta a subir los tipos de interés si la inflación lo obliga.

Durante el día de hoy, la atención de los inversores se centrará en los principales datos macroeconómicos de EE. UU., incluyendo la revisión del PIB del primer trimestre, el indicador de inflación PCE y los datos semanales del mercado laboral. En la Eurozona, los índices de confianza y clima empresarial también tendrán repercusión.

Por la noche, el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA impactará significativamente en las materias primas energéticas. Se espera una mayor volatilidad, principalmente en los pares de divisas del dólar estadounidense, los contratos de petróleo crudo (WTI y Brent) y los índices bursátiles estadounidenses.

Calendario económico

09:00 - Polonia – Indicador económico adelantado del BIEC. Consenso: —. Anterior: 174,2 pts.

11:00 - Eurozona – Indicador de sentimiento económico (ESI). Consenso: 92,6 pts. Anterior: 93,0 pts.

11:00 - Eurozona – Confianza del consumidor. Consenso: —. Anterior: -20,0 pts.

14:30 - EE. UU. – Crecimiento del PIB revisado. Consenso: 2,0 %. Anterior: 0,5 %.

14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del PCE (interanual) (abril). Consenso: 3,3 % interanual. Anterior: 3,2 % interanual.

14:30 - EE. UU. – Inflación del PCE (interanual) (abril). Consenso: 3,8 % interanual. Anterior: 3,5 % interanual.

14:30 - EE. UU. – Consumo privado. Consenso: 1,7 %. Anterior: 1,9 %.

14:30 - EE. UU. – Solicitudes de subsidio por desempleo. Consenso: 209.000. Anterior: 209.000.

14:30 - EE. UU. – Media móvil de 4 semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo. Consenso: 211.000. Anterior: 202.500.

14:55 - EE. UU. – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York (John Williams).

16:00 - EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas. Consenso: 660.000. Anterior: 682.000.

17:00 - EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la EIA. Consenso: -4,4 millones de barriles. Anterior: -7,86 millones de barriles

Mercados en los que poner el foco

Petróleo crudo: El repunte de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques aéreos estadounidenses nocturnos en Irán ha provocado una fuerte recuperación de los precios del petróleo. Un informe oficial de la EIA sobre las reservas comerciales de crudo en EE. UU. será un factor adicional que impulsará la volatilidad en la segunda mitad del día.

Dólar estadounidense: La postura restrictiva de los funcionarios de la Reserva Federal, en contraposición a un amplio conjunto de datos macroeconómicos estadounidenses que conoceremos esta tarde (PIB revisado, solicitudes de subsidio por desempleo), crea las condiciones ideales para una elevada volatilidad en los principales pares de divisas vinculados al USD.