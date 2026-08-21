Calendario del día: Hoy se publican varios informes PMI

Las últimas sesiones han estado marcadas por la preocupación en torno al aumento del coste de servicio de la deuda mundial. El rápido repunte de las rentabilidades de los bonos estadounidenses —a pesar de los anuncios de una aceleración de las recompras de deuda— puso de manifiesto que la paciencia del mercado con las finanzas públicas se está agotando, y que los inversores esperan cambios estructurales reales en lugar de ingeniería financiera.

Las caídas en Wall Street se han estabilizado en cierta medida, y la oleada de datos macroeconómicos de hoy intentará desviar la atención del foco puesto sobre los bonos. Tras los datos de inflación de Japón y las ventas minoristas del Reino Unido, el principal acontecimiento será una serie de datos preliminares de los PMI de manufacturas y servicios de las principales economías.

Principales datos de la mañana

Japón: La inflación del IPC de julio subió al 1,9 % interanual (frente al 1,6 % anterior), mientras que el IPC subyacente se situó en el 1,8 % interanual, en línea con las previsiones del mercado. El PMI manufacturero preliminar de agosto se recuperó hasta los 55,1 puntos (desde 54,5), señal de una situación sólida en el sector manufacturero.

Nueva Zelanda: La balanza comercial de julio decepcionó claramente, registrando un profundo déficit de 1.949 millones de NZD (frente al superávit esperado de 320 millones de NZD). El PMI preliminar de servicios cayó en agosto hasta los 52,9 puntos (desde 53,6), mientras que el PMI manufacturero se mantuvo estable en 52,0 puntos.

Reino Unido: Las ventas minoristas quedaron por debajo de las previsiones, revirtiendo con fuerza tras el dato muy positivo de la sesión anterior. En términos mensuales, las ventas cayeron un 0,5 % (consenso: -0,3 %; anterior: +1,0 %), mientras que el crecimiento interanual se desaceleró hasta el 1,6 % (consenso: 2,3 %; anterior: 4,2 %). Sin embargo, los datos tuvieron un impacto negativo limitado sobre la libra esterlina, que continúa ganando terreno frente a la mayoría de las divisas del G10 (GBP/USD: +0,1 %).

Calendario macroeconómico (todos los horarios en CET)

08:45 Francia — Índice de confianza empresarial (agosto). Consenso: 100 | Anterior: 101

09:00 Polonia — Índice de bienestar BIEC (agosto). Anterior: 93,6

09:15 Francia — PMI manufacturero (agosto, preliminar). Consenso: 49,9 | Anterior: 49,8

09:15 Francia — PMI de servicios (agosto, preliminar). Consenso: 49,7 | Anterior: 49,6

09:30 Alemania — PMI manufacturero (agosto, preliminar). Consenso: 52,0 | Anterior: 52,2

09:30 Alemania — PMI de servicios (agosto, preliminar). Consenso: 50,2 | Anterior: 49,8

09:30 Polonia — Índice de clima empresarial (agosto)

10:00 Zona euro — PMI manufacturero (agosto, preliminar). Consenso: 51,9 | Anterior: 51,9

10:00 Zona euro — PMI de servicios (agosto, preliminar). Consenso: 51,5 | Anterior: 51,7

10:30 Reino Unido — PMI manufacturero (agosto, preliminar). Consenso: 51,6 | Anterior: 51,9

10:30 Reino Unido — PMI de servicios (agosto, preliminar). Consenso: 51,9 | Anterior: 52,1

15:45 EE. UU. — PMI manufacturero (agosto, preliminar). Consenso: 53,9 | Anterior: 53,9

15:45 EE. UU. — PMI de servicios (agosto, preliminar). Consenso: 54,0 | Anterior: 54,6

19:00 EE. UU. — Recuento de plataformas de perforación de Baker Hughes. Consenso: 456 | Anterior: 455

3 mercados a vigilar hoy

EUR/USD: Los inversores se enfrentan a una maratón de indicadores PMI preliminares tanto de la zona euro como de EE. UU. Los datos de Francia (09:15), Alemania (09:30) y la zona euro en su conjunto (10:00) se enfrentarán esta tarde a los datos de la economía estadounidense (15:45). Cualquier divergencia en la actividad económica marcará la trayectoria del eurodólar de cara al fin de semana.

GBP/USD: La libra esterlina sigue bajo la influencia inmediata de los datos de ventas minoristas del Reino Unido. La volatilidad podría aumentar a las 10:30 con la publicación de los PMI preliminares de manufacturas y servicios. Cualquier deterioro de la confianza en el sector servicios británico podría lastrar la valoración de la libra antes del fin de semana.

Petróleo crudo / WTI: Los precios de las materias primas reaccionarán a la amplia oleada de índices PMI, que ofrecerán una visión de la actividad manufacturera real en las principales economías. Otro catalizador al final de la sesión será el informe semanal de Baker Hughes sobre el número de plataformas de perforación activas en EE. UU., a las 19:00 (consenso: 456).