El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en la inflación, en concreto en los próximos datos de Estados Unidos. El consenso del mercado anticipa un repunte de la inflación general hasta el 3,7% interanual y de la inflación subyacente hasta el 2,7% interanual. Si bien estos niveles aún no son extremos, podrían marcar los máximos desde 2023 o, en caso de una sorpresa positiva, potencialmente los más altos desde 2022.

Además de la inflación, se publicará el índice ZEW de Alemania y el informe mensual WASDE. Este último es especialmente importante para los inversores en materias primas agrícolas, ya que proporcionará las primeras estimaciones para la temporada 2026/2027. Más tarde, se publicará el informe de la API sobre las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos.

Calendario económico

11:00 – Alemania: Indicador ZEW del mes de mayo (Previsión de -20,5. Dato previo de -17,2)

14:30 – Informe de inflación del mes de abril en EE. UU. Indicador principal (Previsión: 3,7 % interanual; Anterior: 3,3 % interanual) Inflación mensual (Previsión: 0,6 % mensual; Anterior: 0,9 % mensual) Inflación subyacente (Previsión: 2,7 % interanual; Anterior: 2,6 % interanual) Inflación subyacente mensual (Previsión: 0,4 % mensual; Anterior: 0,2 % mensual)

18:00 – Informe WASDE en EE. UU

22:30 – Informe API de inventarios de petróleo en EE. UU.

Cotización del euro-dólar