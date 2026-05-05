Calendario del día: ISM de Servicios y JOLTS en el centro del foco

La agenda macro de hoy estará dominada por los datos de Estados Unidos, con especial atención a: las ofertas de empleo JOLTS , que ofrecerán una lectura más precisa del mercado laboral en marzo,

y, sobre todo, el ISM de Servicios, donde el mercado anticipa un ligero retroceso mensual, aunque con un componente de precios todavía muy elevado. Calendario económico Asia–Pacífico 5:30 AM GMT – RBA Cash Rate & Statement Tipo de interés: 4,35% (previsión: 4,35%, previo: 4,10%)

Decisión en línea con lo esperado; el mercado analiza ahora el comunicado en busca de señales sobre más endurecimiento y la trayectoria de la inflación. Europa 7:30 AM GMT – IPC Suiza (YoY) Previsión: 0,6% , previo: 0,3%

Se espera una aceleración, aunque Suiza sigue mostrando una inflación muy baja en comparación global. 7:30 AM GMT – IPC Suiza (MoM) Previsión: 0,3% , previo: 0,2%

Indica un repunte moderado de las presiones a corto plazo. 7:30 AM GMT – IPC Subyacente Suiza (YoY) Previsión: 0,5% , previo: 0,4%

La inflación subyacente sigue contenida, reduciendo la presión sobre el SNB. 7:45 AM GMT – Balance Presupuestario de Francia Previo: –32.120 millones €

Sin previsión disponible; dato relevante para evaluar la estabilidad fiscal en la eurozona. Estados Unidos y Canadá 1:30 PM GMT – Balanza Comercial de EE. UU. Previsión: –69.500 millones USD , previo: –57.300 millones

Un déficit mayor podría presionar al dólar. 1:30 PM GMT – Balanza Comercial de Canadá Previsión: –2.500 millones CAD , previo: –5.740 millones

Se espera una mejora que podría apoyar al CAD. 1:55 PM GMT – Redbook YoY (EE. UU.) Previo: 7,7%

Indicador de actividad del consumidor en tiempo real. 2:45 PM GMT – S&P Services PMI Final (EE. UU.) Previsión: 51,3 , previo: 51,3

Señala estabilización en servicios. 2:45 PM GMT – S&P Composite PMI Final (EE. UU.) Previsión: 52,1 , previo: 52,0

Ligera mejora de la actividad agregada. 3 PM GMT – JOLTS Job Openings (EE. UU.) Previsión: 6,85M , previo: 6,882M

Indica demanda laboral estable; dato clave para la Fed. 3 PM GMT – ISM Services PMI (EE. UU.) Previsión: 53,7 , previo: 54,0

Se espera una leve caída, pero el sector sigue en expansión. 3 PM GMT – New Home Sales (EE. UU.) Previsión: 0,652M , previo: 0,587M

Se anticipa un repunte de la demanda de vivienda. 3 PM GMT – New Home Sales MoM (EE. UU.) Previsión: 3,0% , previo: –17,6%

Recuperación significativa tras la fuerte caída anterior. 3 PM GMT – ISM Services Prices Paid (EE. UU.) Previo: 70,7

Niveles elevados que reflejan presiones inflacionistas persistentes. 3 PM GMT – ISM Services Employment (EE. UU.) Previo: 45,2

Por debajo de 50, señalando contracción del empleo en servicios. 3 PM GMT – ISM Services New Orders (EE. UU.) Previo: 60,6

Componente de demanda fuerte que sostiene el sector. Bancos centrales 6:30 AM GMT – Rueda de prensa del RBA (en curso)

9 AM GMT – Panetta (BCE)

3 PM GMT – Bowman (Fed)

4:40 PM GMT – Lane (BCE)

5:30 PM GMT – Barr (Fed) Resultados empresariales 11:45 AM GMT – Pfizer (Q1 2026)

12 PM GMT – PayPal (Q1 2026)

9:15 PM GMT – AMD (Q1 2026)

9:50 PM GMT – Super Micro (Q3 fiscal 2026)

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