Calendario del día: Revisión del dato de inflación en EE. UU.

Los mercados globales siguen inestables debido a la incertidumbre que rodea el inicio de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Los precios del petróleo se mantienen en niveles algo elevados, aunque los futuros de los índices continúan con una tendencia alcista.

Los datos de China son particularmente relevantes, ya que la inflación del IPP subió al 0,5% interanual, registrando el primer dato positivo desde octubre de 2022. Esta cifra superó ligeramente las expectativas. Por su parte, la inflación del IPC se desaceleró al 1,0% interanual, por debajo del descenso previsto al 1,2% interanual (desde el 1,3% interanual anterior).

La inflación al productor en Japón se aceleró bruscamente al 2,6% interanual desde el 2,0% previo, impulsada por el aumento de los costes del combustible. Esto constituye otra señal que apunta a una alta probabilidad de una subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) este mes.

En cualquier caso, el dato clave del calendario de hoy es la publicación de la inflación del IPC de Estados Unidos correspondiente a marzo. El análisis se centrará en el impacto de la crisis energética en la inflación, y en responder a la pregunta de si nuevos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos ya no son una opción. Además de los datos de inflación de EE. UU., veremos datos del mercado laboral de Canadá, el índice de confianza del consumidor estadounidense y los pedidos de fábrica.

Calendario económico del día