Leer más
08:53 · 28 de octubre de 2025

Calendario económico: confianza del consumidor y datos del mercado inmobiliario en el centro de atención en Wall Street

Conclusiones clave
EUR/USD
Divisas
-
-
Conclusiones clave
  • Sentimiento del consumidor débil en Alemania, ligeramente mejor en Italia
  • El índice de confianza del consumidor de Conference Board y los datos del mercado inmobiliario en EE. UU. captan el interés
  • Los futuros de índices europeos y estadounidenses operan ligeramente a la baja

El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con la atención centrada en los datos provenientes de Estados Unidos, donde los inversores esperan cifras sobre el mercado de la vivienda y, lo más importante, el índice de confianza del consumidor del Conference Board.
Los mercados anticipan un ligero descenso en la confianza del consumidor con respecto a la lectura anterior; sin embargo, existe el riesgo de una caída más pronunciada en medio del cierre parcial del gobierno estadounidense.

Calendario Económico (horarios en GMT-3)

4:15 AM – Alemania: Índice de Confianza del Consumidor GfK: -24.1 (pronóstico: -22, anterior: -22.5)

5:00 AM – Italia:

  • Confianza del Consumidor: 97.6 vs pronóstico 97, anterior 96.8

  • Confianza Empresarial: 88.3 vs pronóstico 87, anterior 87.3

9:55 AM – EE.UU.: Redbook (ventas minoristas semanales), anterior: +5% interanual

10:00 AM – EE.UU.: Índice de Precios de Vivienda:

  • Interanual: +2.3%

  • Mensual: -0.1%

11:00 AM – EE.UU.:

  • Conference Board – Confianza del Consumidor: se espera 93.75, anterior 94.2

  • Índice Manufacturero de la Fed de Richmond, anterior -17

5:30 PM – EE.UU.: Inventarios Semanales de Petróleo API

Resultados Corporativos

Antes de la apertura de Wall Street:

  • PayPal

  • UPS

  • UnitedHealth

Después del cierre:

  • Visa

  • Parker-Hannifin

_______________

¿Querés seguir de cerca los eventos económicos más importantes y operar en tiempo real?

👉 Consultá el calendario económico completo y empezá a operar con XTB

31 de octubre de 2025, 12:56

Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
31 de octubre de 2025, 07:13

Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
31 de octubre de 2025, 05:06

Informe de inflación preliminar en Francia
31 de octubre de 2025, 04:52

Nuevos datos de inflación en la Eurozona

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.