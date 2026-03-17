Cierre de mercado: Brent supera USD 100 y bolsas suben con cautela

Wall Street cerró la jornada con ganancias moderadas en medio de un ambiente de cautela, mientras los mercados intentaban medir el impacto inflacionario del alza del petróleo (con el crudo estadounidense sosteniéndose sobre los 96 dólares) derivada del conflicto bélico con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El S&P 500 avanzó de forma contenida, con las aerolíneas como sector destacado tras reportar un repunte en reservas de viajeros que buscan asegurar tarifas antes de una eventual suba en los costos de combustible. Por su parte, los rendimientos de los bonos y el dólar retrocedieron en la antesala de la decisión de la Reserva Federal, mientras el presidente Trump aseguró que Estados Unidos lleva ventaja en el conflicto y describió avances significativos en la neutralización de objetivos iraníes, en un contexto donde varios aliados históricos han declinado sumarse al esfuerzo bélico.





Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica

Irán escala el conflicto en Medio Oriente atacando directamente campos de producción de petróleo y gas en los Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras Arabia Saudita enfrenta ataque con drones. La cumbre Trump-Xi se pospuso aproximadamente cinco semanas, eliminando el principal canal de presión sobre Irán hasta finales de abril. Las principales potencias europeas (Francia, Alemania, Italia, España y Grecia) rechazaron participar en operaciones militares en el estrecho de Ormuz, ante lo cual Trump descartó la necesidad de la OTAN. Israel reivindicó la eliminación de altos mandos iraníes y emitió su mayor orden de evacuación en el sur del Líbano desde 2006, mientras Irán rechaza cualquier negociación de paz.

Estados Unidos

Las ventas pendientes de viviendas sorprendieron al alza con un avance mensual del 1,8%, muy por encima del -0,6% estimado. Por su parte, el Tesoro colocó con éxito USD 13.000 millones en bonos a 20 años, con una demanda sólida y un rendimiento del 4,817%, marcando la tercera subasta favorable en las últimas cuatro emisiones.

Europa

El índice ZEW de expectativas de Alemania colapsó en marzo a -0,5, muy por debajo de la estimación de 39,2, señalando un deterioro abrupto en la confianza económica. En el Reino Unido, la canciller Reeves atribuyó la volatilidad en los mercados a factores externos, destacó avances en la relación con la UE y reconoció que el impacto del Brexit en el PIB podría alcanzar el 8%. Los líderes europeos mantienen una postura firme de no involucrarse militarmente en el conflicto del Golfo.

Petróleo

El crudo Brent superó los USD 100 por barril y el WTI cotiza cerca de USD 95, impulsados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que cumple su tercera semana e interrumpe envíos de entre 140 y 200 millones de barriles desde Arabia Saudita, EAU, Irak y Kuwait. Las ganancias acumuladas en marzo superan el 40%, con un máximo de rally del 80%, registrando la subida semanal más fuerte desde 1983.

Metales

El oro se mantiene cerca de los USD 5.000 por onza sin mostrar un impulso alcista claro, presionado por el temor a subidas de tasas de interés que elevan el costo de oportunidad del metal y por el fortalecimiento del dólar. Las compras sostenidas de bancos centrales siguen ofreciendo soporte estructural, aunque una resolución del conflicto energético podría ser el catalizador para retomar la tendencia alcista.

Bitcoin

El sentimiento cripto muestra señales de moderación tras las recientes subidas. Bitcoin retrocede levemente y cotiza en torno a los USD 75.000, mientras Ethereum cede cerca de un 0,8% y se sitúa por debajo de los USD 2.350.

Acciones

Qualcomm anunció un aumento de dividendo trimestral y una recompra de acciones por USD 20.000 millones. BNP Paribas destacó la resiliencia del crédito privado europeo frente a la desaceleración en EE.UU. El acuerdo Paramount-Warner Bros, valorado en USD 110.000 millones, avanza con cierre objetivo en el tercer trimestre de 2026. Delta Air Lines se disparó un 6,5% tras revisar al alza sus previsiones de ingresos pese al encarecimiento del combustible. Finalmente, Jensen Huang de Nvidia proyectó que la oportunidad de ingresos de sus chips Blackwell y Rubin podría superar el billón de dólares para fines de 2027.

Análisis US100

El precio se encuentra presionando su punto pivote en torno a los 24.518 puntos, iniciando un rally que logra superar la resistencia ubicada en los 24.811 puntos. Desde una perspectiva técnica, se observa un aplanamiento en la media móvil de corto plazo, lo que sugiere un posible escenario de consolidación lateral. En este contexto, el precio podría mantenerse oscilando cerca del soporte de 24.518 puntos en el corto plazo.

Mientras el precio se sostenga sobre este nivel, existe la posibilidad de una extensión alcista, con una nueva resistencia principal en los 25.153 puntos. Por el contrario, una ruptura a la baja del soporte mencionado podría desencadenar un movimiento bajista, llevando al precio hacia la zona de los 24.282 puntos.

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Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio se mantiene dentro de una estructura de consolidación lateral en torno a la zona de soporte de los 5.000 puntos, nivel clave donde además se ha trazado una directriz alcista que respalda la estructura del movimiento. En este contexto, mientras el precio logre sostenerse sobre dicho nivel, podría intentar un movimiento correctivo al alza con objetivo en el pivote principal ubicado en los 5.125 puntos.

No obstante, una eventual ruptura de la directriz alcista debilitaría la estructura técnica actual, incrementando la presión bajista. En ese escenario, el precio podría dirigirse hacia un soporte más relevante situado en la zona de los 4.839 puntos.

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Fuente: xStation5

Análisis INTRADAY del mercado

📊 Acompáñanos a repasar el análisis intraday: un escenario marcado por la incertidumbre de desecalada en Medio Oriente, el Brent superando los $100 y presiones crecientes sobre la estabilidad global.

En este seminario revisamos los principales drivers de la sesión y cómo evolucionó el sentimiento del mercado.

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